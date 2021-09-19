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剝柚超輕鬆　快速妙招「超簡單3步驟」美美擺上桌！切3刀就搞定

記者施怡妏／綜合報導

中秋節與家人團圓的日子，除了烤肉、月餅外，柚子也是中秋節少不了的美食，但如何剝出美麗又完整的柚子肉，可就不是件簡單的事了，《ETtoday新聞雲》就要來教大家快速剝柚妙招，只要3個步驟，就能輕鬆剝好柚子，還能有美美的擺盤。

首先，準備一顆柚子、砧板、刀子，先在柚子中間切一刀「不切到底」，然後切一個圓圈，將柚子從中取出，取出後就有一個現成的「柚子寶盒」，可以拿來裝剝好的柚子。

第二步驟，將刀子上的柚子油洗掉，柚子肉才不會苦苦的；接著從中間頗開柚子，再從側邊補上一刀，直接將柚子從兩側攤開，就能輕輕鬆鬆剝出柚子。最後只要把剝好的柚肉放進柚子寶盒裡，就完成啦。

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▲▼ 。（圖／ETtoday即新聞）

▲▼先將柚子從中間切出一個圈，剝開後再補上兩刀，就能輕鬆剝柚了。（圖／即新聞）

▲▼ 。（圖／ETtoday即新聞）

▲▼ 。（圖／ETtoday即新聞）

▲▼ 。（圖／ETtoday即新聞）

柚子營養價值高，維生素C是檸檬的1.5倍、高纖、高含水量有助消化，另外還富含鈣及檸檬酸，不過，營養師李婉萍警告「3大族群」不適合食用柚子，並點名特別是服用6種藥物者，應先諮詢醫師、藥師。

1.消化系統欠佳者
由於豐富的纖維和水分會使腸胃蠕動過快，因此消化系統虛弱者吃太多柚子可能會拉肚子。

2.服藥中的人
柚子中含有「呋喃香豆素」成分，可能導致藥物血中濃度過高，特別是服用以下6種藥物者：降血脂藥、降血壓藥、鎮靜安眠藥、抗心律不整藥、免疫抑制藥、抗癲癇藥，應特別留意並詢問醫師、藥師。

3.腎臟病友
柚子含鉀量較高，腎臟功能受損會較難代謝過多的鉀離子。但若非上述3大族群，則不用太過擔心，可適量享用柚子。
 

►趕走過敏的必備神器

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