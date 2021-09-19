蔡英文手繪柚子　創作曝光！網友驚呼「太可愛！有美術細胞」

▲總統蔡英文親自手繪柚子，讓網友直呼「太可愛」。（圖／蔡英文IG）



記者陶本和／台北報導

適逢中秋連假，副總統賴清德19日在臉書分享一段手作「柚子燈籠」的影片；而總統蔡英文也在臉書、IG分享她親自手繪的柚子，並向國人表示，現在透過網路社群，可以線上過節，讓大家在疫情期間的祝福不間斷。

▲蔡英文總統畫柚子。（圖／翻攝蔡英文臉書）

賴清德說，中秋節除了吃月餅、烤肉外，柚子也是必吃的應景食物之一，而柚子除了果肉之外，柚子皮還能做成獨一無二的燈籠。他也透過影片，跟國人分享製作過程。

蔡英文方面，她也透過臉書表示，中秋連假，各縣市都有防疫規定，很多人待在家，也有些人沒辦法回鄉過節，和家人好友相聚，「無論如何，現在透過網路社群，可以線上過節，透過文字和影像問候彼此，就讓我們在疫情期間的祝福不間斷！」

此外，蔡英文也在她的IG分享她親自手繪的柚子，分別畫了狗跟貓，她也問網友，「這是我的柚子創作，畫得還OK嗎？」底下不少網友留言表示，「好可愛！喜歡總統簡約畫風」、「美學比柯文哲好幾百萬倍」、「好可愛的柚子」、「太可愛了吧，超有美術細胞」等。

▼蔡英文總統以毛小孩為題的柚子畫作。（圖／翻攝蔡英文IG）

