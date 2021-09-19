懷疑老闆把朋友藏起來！酒客大鬧異國餐廳爆推擠　3人不告仍送辦

▲西屯、健行路口一家異國餐廳今清晨發生酒客鬧事。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區19日清晨5時許一家異國餐廳發生酒客鬧事，高姓男子喝酒後到場尋找友人未果，疑懷疑店家故意隱瞞，與外國籍店員、酒客爆發口角，隨即發生推擠，高男因此跌倒受傷。警方獲報到場，雙方雖不提告，但警方仍依違反社會秩序維護法送辦。

警方調查，高男（29歲）今天清晨前往西屯、健行路口一家異國餐廳，欲尋找狄姓友人，但店家告知店內並無此人，豈料高男懷疑店家故意欺騙，將友人藏了起來，與店員瓜地馬拉籍關姓男子（24歲）及酒客美國籍宋姓男子（29歲）爆發口角，進而演變推擠衝突。

警方獲報調派6警網12名警力到場，發現高男也有喝酒，在衝突過程中他因不慎跌倒而受傷，導致手腳多處擦挫傷，經送醫治療無大礙。事後店家與高男均不提告，惟警方仍將3人依違反社維法第87條規定送辦，每人可處1萬8千元以下罰鍰。

台中市第二警分局長陳家銘呼籲，中秋4日連假，民眾切勿因歡慶秋節而飲酒過量造成脫序行為，更強調，暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，警方對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。

小資最愛



【更多新聞】



送「波妞」最後一程！他們夜騎30公里 用地圖畫出「狗狗模樣」



網紅仿四叉貓揪團驗「疫苗抗體」 高端僅AZ莫德納4分之1



溫泉美食節活動熱鬧開幕 男子山區試車引擎冒煙白河警迅速排除