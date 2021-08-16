娃娃機店主急抓賊違停！吞罰單當柯南比對...疑員警默默拍下檢舉

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區蘇姓娃娃機店主，因疫情關係娃娃機店無法營業，卻遭竊賊上門光顧竊走價值逾2萬元的物品。7月19日他透過監視器發現竊賊又來，他立刻騎車前往，同時也報案。抵達現場時，竊賊已逃跑。幾天後，他收到機車違停人行道罰單，他自認違停不對，但也懷疑罰單疑是當天前來處理的員警自行拍照，以民眾名義檢舉。對此，蘭雅所所長回應，後續會上系統查清楚是誰檢舉。

▲蘇姓娃娃機店主因日前遭竊賊偷2次報警處理，疑遭前來處理的員警拍照以民眾的名義檢舉違停。（圖／記者黃宥寧翻攝）

蘇姓民眾在臉書爆料公社無奈PO文稱，「先自幹一下違規停車本當不對，故此篇沒有討論執法不公等等...僅此表示警察行為可愛又無奈。」

他表示7月19日因透過監視器發現有竊賊在無人的店內偷竊，他在家匆忙騎車抵達現場，就將車子停放在人行道上，到現場時已竊賊也逃之夭夭。由於他出門前打電話報警，員警隨後也抵達現場，並在現場與A員警解釋遭竊偷來龍去脈，此時B員警則站在一旁。

▼蘇姓民眾當下與A員警解釋娃娃機店遭偷經過。（圖／記者黃宥寧翻攝）

他向A警解釋，因前2天「同一個」竊賊上門，當天就做好所有流程，承辦員警也告知，因為影片沿路調閱要時間，不過很快，他們有進度會通知我，要他先行離開，當7月19日同一個竊賊又上門時，他就打去派出所詢問為什麼都沒有通知呢，竊賊都上門了。

他表示，剛好第一次竊賊上門受理的員警就是同在現場的B員警，而當時派出所接到電話，可能有去詢問這名員警吧，所以B員警到現場時表情看起來頗不悅的，不過還是跟他有說有笑。

▼蘇姓民眾質疑該張罰單是由當天處理的B員警以民眾身分檢舉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

「賊還沒抓到已經夠悶！」蘇先生表示，8月12日收到7月19日的罰單，他表示相當納悶，「怎麼有人這麼厲害的，在他跟警察聊天的時候，還可以這麼近的檢舉。」於是他扮起柯南檢查店外的監視器及比對時間，疑是B員警趁他與A員警討論案情時，將他機車違停在人行道的事實拍下來，再以民眾名義檢舉。

文章PO上網，也引起許多網友回應：「很會！當警察還跟小偷一樣 ！偷偷摸摸的」、「這警察會不會太“了然”受理竊盜案件，還搞偷拍檢舉……」、「以後警察偷拍都開民眾檢舉就好啦～連警示牌都不用放了」。

▼警察在現場處理竊盜案，事後疑用民眾名義檢舉。（圖／記者黃宥寧翻攝）

蘇先生向記者表示，當下員警大可告知移走或直接開單，為何要以個人手機照相後再送檢舉？他也強調員警雖然這樣沒違法，畢竟警察下了班也是民眾，也可以自己上網上傳到交通違規檢舉系統，再從交通大隊派發到派出所。最後，他也強調自己違規事實明確，事後也會乖乖去繳罰單，只是很想知道到底是不是員警拍下來再以民眾名義檢舉。

對此，蘭雅所所長蔡育憲也回應，後續會上系統查清楚檢舉民眾是誰，如果是所內員警瑕疵，那確實不夠光明正大去反應違規事實。

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