新北幼兒園今起陸續解隔離！剩100多人檢驗中　陳時中下午說明

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新北幼兒園群聚維持33人，其中28人被驗出Delta病毒，中央流行疫情指揮中心昨公布最新採檢進度，匡列3600名接觸者中，還有100多人檢驗中，今日有望公布結果。另外，新北幼兒園5日爆出群聚已14天屆滿，接觸者今（19）日起將陸續解隔離，下午指揮中心有望說明。

目前國內三大Delta群聚分別為屏東枋山、桃園機師與新北幼兒園，其中又以新北幼兒園匡列人數最多。指揮中心昨日公布，總共有2638人居家隔離，912人自主健康管理，50人自我健康監測。而在採檢方面，3600人中有3472人確定陰性，28人陽性，100人檢驗中。

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另外，在長榮機師案方面，總共集中隔離519人，目前所有人已在9/17前完成期滿採檢，至今沒有其他新增個案，指揮官陳時中今也宣布結案。

至於日前同樣被驗出Delta病毒的桃勤女性工作人員，經全基因定序後發現病毒序列與上述案件均無關。醫療應變組副組長羅一鈞表示，該案看起來是一例獨立個案，已從病毒序列本身與境外移入個案做比較，目前看起來與中東、西亞個案最為接近，但由於還有一位個案還沒做出來，後天才會有詳細結果。