下機才知被美國強行遣返　海地移民「怒追飛機丟鞋」畫面曝

2/ More chaos and no coordination by Haitian authorities when personal belongings are being dumped on the airstrip. pic.twitter.com/fzQOsZNcXh — Erlend Ofte Arntsen (@ErlendOfte) September 21, 2021

記者葉睿涵／編譯

美國21日在美墨邊境攔下一群試圖闖入美國境內的海地移民，並在未通知他們的情況下，將他們送回海地。抵達海地機場的移民下飛機後，才發現又被遣返回了海地，於是爭相衝回原班機，甚至還將行李、鞋子等物往飛機上丟，拼死也要搭上飛機返回美國。現場一片混亂的畫面流出後引發人權團體批評。

▲海地移民在不知情的狀況下被遣返海地機場，於是他們憤怒地抗議，並引起不小的混亂，下同。（圖／路透）

據BBC報導，從現場畫面看來，海地移民在抵達機場後就被趕下機，他們的行李也被隨意丟在地上，衣物、日用品四散在停機坪上，而這些難民也紛紛在人群中爭先恐後地尋找各自的物品。然而當他們得知，自己正身處於海地機場時，憤怒的情緒油然而生，移民們都感到自己被欺騙了，更急於想要立刻返回美國。

他們紛紛在機場裡朝美國的飛機投擲石子、鞋子和行李，並與機場內的保全發生衝突。機組人員見狀立刻將飛機艙門關上，但仍有多名移民和保全在推擠中受傷，還有人在混亂中丟失了財物。NBC援引知情人士消息指出，一架飛機的飛行員在抵達海地時遭到襲擊，另外還有3名美國移民官員受傷。

美國國土安全部（DHS）在聲明中表示，海地機場在21日爆發了2起衝突事件，大約有4000人目前已被驅逐出境，或被轉移到其他中心。非政府組織健康伴侶（Partners In Health）批評了美國政府驅逐移民的做法，「在海地面臨挑戰和危險時，把男人、女人和孩子送回他們不再稱之為『家』的地方，是難以想像的殘忍做法。」

《華盛頓郵報》報導，自23日起，美國遣返移民的班機可能會增加到每天7趟；美聯社也援引一位不願具名的美國官員消息稱，當局將繼續「非常、非常大規模」地遣返進入美國的海地移民，許多移民已接獲通知，要在60天內到移民辦公室報到，因為這種方式耗時較少。

與此同時，哥倫比亞政府表示，約有1萬9000名主要來自海地的移民被困在巴拿馬邊境附近，他們企圖穿越巴拿馬，徒步向北前往美國。然而，哥倫比亞和巴拿馬政府已達成協議，將每天越過烏拉巴（Urabá）進入巴拿馬的移民人數限制在250人，因此許多移民現在仍被困在邊境附近。許多移民正冒著生命危險，試圖在夜間乘坐不合格的船隻非法穿越邊境。

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