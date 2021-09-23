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文在寅聯合國大會再提「終戰宣言」！美國國防部：持開放態度看待

▲▼美國國防部發言人柯比。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部發言人柯比。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅前往美國紐約參加第76屆聯合國大會，期間在演說時表示，期盼南北韓、美國、中國4方能齊聚一堂，宣布戰爭（韓戰）結束，是為「終戰宣言」。美國國防部發言人柯比（John Kirby）於當地時間22日表示，美國對於文在寅所提的終戰宣言持開放性的態度，強調透過外交手段促進與北韓（朝鮮）之間的對話。

根據《韓聯社》，柯比於當地時間22日進行記者會，當現場有人問及美國對於文在寅所提「終戰宣言」的態度時，他表示，「美國為求達成韓半島（朝鮮半島）永久性的和平，仍致力於推動與北韓進行溝通與對話。我們的目標，就是達成韓半島完全去核。」

柯比補充，「我們持續摸索接觸平壤當局的方式，來嘗試解決多個問題。對於終戰宣言的可能性，我們在討論上持開放態度。雖然對於討論終戰宣言持開放態度，但我們全力專注與平壤當局透過外交手段完成對話，以求達成半島無核化。我們深知，這是非常複雜的問題。」

報導分析，美國拜登政府可能會對於南韓文在寅建議的終戰宣言給予正面評價，不過目前北韓應優先回應美國提出的對話要求，並不帶任何附加條件。

根據美媒《自由亞洲電台》（RFA），美國國務院對於文在寅提出的終戰宣言所抱持的態度，其實與美國國防部大同小異。美國國務院再次強調，美國對北韓並不抱持任何敵對意圖，已隨時做好在無任何條件下雨平壤當局見面談話的準備，並持續與南韓、日本等友邦取得合作。

►第76屆聯合國大會！南韓總統文在寅15分「演說全文」　卸任前最後一次

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