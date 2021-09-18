熟女自行在家打玻尿酸　1.5公分針斷臉內「四處遊走」又腫又痛

▲女子用來注射玻尿酸的工具。（圖／翻攝湖北經視）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北武漢一名40歲女子先前上網購買了一款「水光針注射槍」，並依照商家指示自行在家注射玻尿酸，不料，女子的臉部後來卻突然又腫又痛，且打了消炎針以後也沒有好轉。直到赴大醫院檢查後，醫生才發現，女子的臉部內有一根斷掉的針，而且以經她在臉部內「遊走」了好多天。

根據陸媒報導，女子今年2月在朋友推薦下網購了一款「水光針注射槍」及玻尿酸原液，之後就看著商家提供的影片自學打玻尿酸。8月的某一天，女子跟往常一樣打完針睡覺，但隔天起床以後右臉卻腫了起來，一張嘴就痛，去診所打了6天消炎針之後，也完全沒改善。

女子感覺情況不對，前往武漢大學口腔醫院，創傷外科副主任醫師程谷透過CT檢查發現，女子右臉裡有異物，進一步確認，女子民面部深區有一根斷掉的針，針隨著咀嚼、說話和吞嚥運動會發生形狀、位置上的改變，如果斷針遊走到重要的神經血管則後患無窮，需要及時取出。

醫生程谷表示，常規手術需要在臉部做切口，但臉上會留下疤痕，愛美的女患者無法接受，但斷針細如髮絲，在開口和閉合狀態下斷針所在的相對位置不同，要通過口內從深層的肌肉組織中取出，如同「大海撈針」。

綜合考慮患者的情況後，專家組李祖兵教授、李智教授決定運用目前臨床先進的3D列印和計算機導航技術，微創取出斷針。經過專家反覆討論，專門設計一款3D列印的咬合導板，用於維持術前CT檢查和手術過程中相一致的開口位，以確保異物的相對位置不發生改變，同時利用計算機輔助導航精準定位斷針位置，最終通過口內1公分的切口，在肌肉深部找到並取出了1.5公分長的斷針。

針頭取出後，女子的症狀也隨即好轉。報導提到，水光針注射器及水光針原液在網路上熱銷，價格從幾百到近萬元（人民幣）不等，注射器形狀大多與手槍相似，往往用手按下手柄上的開關，再用「槍口」對準臉部就可以進行注射，「槍口」上面附著9根金屬針，原液就是經過這些針進入人體臉部。

對此，武漢大學口腔醫院創傷外科副主任醫師程谷提醒，注射水光針也是醫療美容，屬醫療範疇，應在有專業資質的正規醫療機構進行，更應使用正規合法的醫療器械和產品，自行「醫療美容」不可取，若異物意外進入頜面部，應盡快到專業醫院就診。

武漢市第三醫院美容整形科主任楊艷清也表示，注射水光針屬於有創技術，需要無菌操作，在家或者美容院打水光針，容易發生感染。此外，網購的水光針原液產品參差不齊，如果不合格，原液內的雜質經過注射，會長期留在體內形成硬結，最後只能開刀取出，留下疤痕。

▼取出的斷針長達1.5公分。（圖／翻攝湖北經視）

