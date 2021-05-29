肌膚保養最好從25歲開始！健康管理師凍齡3法寶　養出Q彈好氣色

▲健康管理師 Maggie 老師提醒，肌膚的保養最好從 25 歲開始，（圖／Maggie老師、女子學團隊）

妳每天會照鏡子幾次呢？

根據英國的研究，女性每日平均照鏡子數 38 次，20 幾歲只在意妝有沒有花、衣服穿搭有沒有對、髮夾有沒有歪，但 30 歲之後，反而開始注意到眼角和嘴角的小細紋。

健康管理師 Maggie 老師提醒，肌膚的保養最好從 25 歲開始，因此時膠原蛋白開始逐年流失，再加上地心引力、老化、紫外線、環境污染因素，產生越來越多肌膚困擾，此時適時地選用一些健康食品，從內而外地保養，再搭配固定的運動及作息，維持肌膚的彈性和穩定度。

以下請 Maggie 老師針對肌膚的保養秘訣，分享 3 款愛用品牌，趕快準備筆記下來！

1. 森下仁丹膠原蛋白－頂級膠原飲

若說到肌膚保養，最直接想到的就是膠原蛋白，但 Maggie 老師表示，人體無法直接吸收蛋白質，膠原蛋白本身是大分子，在飲用消化後還要再分解成胺基酸才好吸收，因此推薦「森下仁丹膠原蛋白－頂級膠原飲」，他們使用雙重水解技術，將大分子膠原蛋白水解成小分子膠原胜肽，僅 2000 道爾頓的小分子更能快速吸收。

▲仁丹膠原飲可以常溫喝或是冷藏保存飲用，冰冰涼涼喝更加爽口舒暢。（圖／Maggie老師、女子學團隊）

Maggie 老師補充，此款頂級膠原飲選用豬膠原而不是市售常見的魚膠原，相對穩定性高，豬的耐溫性與人體一樣皆為 37°C，進入人體不會被破壞，是很好的膠原蛋白來源，安心再加分。而其成分更添加鯊魚軟骨素，同時可以照顧到行動力、彈力蛋白則像是沙發彈簧一般具有支撐力；還有維生素 B 群促進肌膚代謝，喝起來有著水蜜桃的酸甜香，非常好入口。

▲淡淡的水蜜桃香氣深受女性喜愛，早上空腹時喝效果最佳。（圖／Maggie老師、女子學團隊）

另外，森下仁丹的膠原飲 50ml 就有 12,500mg 的膠原含量，是目前市面上含量最高的，相當推薦熟齡女性當肌膚狀況差，或是想要加強保養時，可每天空腹飲用 50ml 來做調理，若感到肌膚狀態逐漸穩定，每天只要飲用一半的量就很足夠囉！

2. 朵夫 deep 小分子水玻尿酸噴霧

▲100ml 包裝可隨身帶著走，任何時刻都能保濕肌膚。（圖／Maggie老師、女子學團隊）

人們常說：「女人是水做的」。除了人體需要經常補水，我們的皮膚、細胞也需要水的滋養，但水的結構是大分子團，若能將水變成小分子，讓水可以從細胞間隙深入肌膚，就能更好吸收。

因此，Maggie 老師特別分享近期的愛用品——「朵夫 deep 小分子水玻尿酸噴霧」，其主要成分就是小分子水及玻尿酸，讓肌膚可以快速補水、溫和不刺激，「除了肌膚之外，其實我的眼睛也很容易乾燥，所以常常睜著眼睛就輕輕噴灑幾次，讓眼睛也吃進水分。」

另外，若想增加一點香氛感，Maggie 老師也會把「噴霧升級」，在小分子水噴霧中加入1～2 滴純植萃精油，不僅肌膚使用，連頭髮也可以一起噴，每次使用時都能同時在香氣中放鬆舒壓。

3. 白蘭氏萃雞精－孕哺滋養菁萃

▲提供給孕哺婦滿滿營養的白蘭氏萃雞精，隨時補充精神和體力。（圖／Maggie老師、女子學團隊）

想要保持好的肌膚外貌，其實內在的調理也很重要！當工作特別忙碌，突然覺得體力下降、沒有精神的時候，Maggie 老師都會習慣來一包「白蘭氏萃雞精」，這是孕哺婦也可以食用的孕哺滋養菁萃，強調在飼養紅羽土雞時便在飼料中添加 Omega 3及葉酸，因此相當適合各年齡層的女性朋友們。

Maggie 老師說，許多愛美女生常常減肥減過頭，不僅傷了身體更壞了皮膚，故這些額外的保養就更為重要！除了以上親身使用的 3 種產品外，為了維持肌齡和好氣色，自己一直有持續運動的習慣，以往在健身房進行一週三次的有氧及瑜伽，但現在因疫情影響，改為在家和女兒一起看 Youtube 進行居家運動。

最後，飲食上不外乎要少碰油炸、甜食、盡量多吃原型食物，像是擁有豐富維他命 B 群的堅果類、以及能促進膠原蛋白合成必須的維生素 C 的柑橘、芭樂等 ，再來就是作息正常、少熬夜，雖然固定作息對現代人來說並不容易，除了要盡力調整之外，挑選適合、安全的保健食品來加強保養更是不可或缺的保養關鍵！

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