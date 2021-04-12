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注射玻尿酸除皺5層關卡　必須嚴防凸出的腫塊副作用

▲台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，受中華民國美容醫學會邀請主持玻尿酸注射除皺醫學會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，受中華民國美容醫學會邀請主持玻尿酸注射除皺醫學會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華民國美容醫學會於4月11日，在台北文創大樓舉行學術研討會，由台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師主持玻尿酸注射除皺醫學會議，王正坤醫師依照臉部解剖學把臉部分成5層，特別提醒醫師要注意皮膚表層的副作用，不要注射太表淺，以免皮膚表面產生凸出的腫塊。

王正坤醫師指出，這次醫美會議內容有手術、麻醉安全、肉毒桿菌素除皺、音波拉提、注射玻尿酸除皺、膠原蛋白增生劑、皮秒雷射等。除皺注射一向是熱門主題，注射肉毒桿菌素麻痺肌肉來減少動態皺紋，注射玻尿酸等填充物來減少靜態皺紋。而如何預防玻尿酸副作用是民眾關切的議題，玻尿酸在淺層皮膚的副作用是產生凸起腫塊，或者產生藍色腫塊的廷得耳效應，在深層的副作用是血管栓塞或細菌感染。

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▲台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，受中華民國美容醫學會邀請主持玻尿酸注射除皺醫學會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師是現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團總裁，是皮膚科專科醫師與企管博士；為了提醒醫師注意玻尿酸的副作用，王正坤醫師指出，臉部解剖學把臉部分成5層，分別是皮膚、表淺脂肪層、表淺肌肉筋膜系統（SMAS）、深層脂肪、骨膜。

▲台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，受中華民國美容醫學會邀請主持玻尿酸注射除皺醫學會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤說，玻尿酸分成很多不同產品，在臉部深層，通常注射分子量比較大，比較硬，交聯程度較高的玻尿酸，當作地基，把凹陷的臉部撐起來。而表淺的皮膚，就必須選擇分子量比較小，比較柔軟，交聯程度較低的玻尿酸，以免在皮膚表面產生硬塊。臉部一般有5層結構，可是在眼睛淚溝部位只有3層解剖結構，只有皮膚、表淺筋膜與骨膜等3層，缺少了表淺脂肪層與深層脂肪層。眼睛淚溝部位的皮膚很薄，空間很小，屬於注射難度較高的部位，只要過量或注射過硬的玻尿酸，就會產生腫塊，也就是俗稱的眼下「毛毛蟲」。

▲台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，受中華民國美容醫學會邀請主持玻尿酸注射除皺醫學會議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師受邀主持玻尿酸研討會，傳遞正確的醫學知識，給與會醫的人員，提醒當臉部同時注射多支玻尿酸時，要把大分子玻尿酸注射在深層，要把小分子玻尿酸注射在淺層，眼睛淚溝部位最好選擇比較不會產生腫塊的小分子玻尿酸。

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