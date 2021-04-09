醫美診所用「水貨玻尿酸」...10餘女變凹凸臉！前醫師娘看不下去檢舉

▲醫美診所負責人被前妻檢舉，買便宜水貨當原廠正牌，高價賣給消費者。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市亞欣醫美診所負責人謝秉峻，涉嫌用接近半價購買水貨醫美產品，對外宣稱是高檔廠牌玻尿酸、音波拉提儀與線材，詐騙顧客上門消費，謝的前妻看不下去，偷偷檢舉，隨後又有10多名顧客提告，被不良醫材搞得皮膚過敏、凹凸不平，共受騙近百萬元，台北地檢署9日依違反《醫事法》、詐欺等罪起訴謝秉峻。

起訴指出，位於台北市中山區的亞新醫美(已改名艾佳醫美)負責人謝秉峻，從2018年起，為了降低成本，從大陸、韓國等地，購買無牌無名的音波拉提超音波儀、植入劑、音波拉提線材、玻尿酸，然後在網路上宣稱，使用公司原廠貨，吸引消費者上門，再由不知情的診所醫師用這些等劣質醫美醫材、藥物服務消費者

直到2020年間，謝的前妻實在看不下去，向檢警提出檢舉，謝遭搜索逮捕後，還試圖把責任推給前妻，辯稱醫材都是前妻出國買回來的，他不清楚來源，不過檢警查扣的醫材明顯不是原廠製造，也沒有獲得食藥署許可輸入，診所員工也證稱，聽過謝坦承東西都是水貨。

在偵辦同時，10多名消費者也陸續提告指控，他們因為相信謝秉峻的宣傳，各花了幾萬元代價，希望保持青春美貌，卻因用到不良醫材，導致皮膚出現過敏紅腫、凹凸不平等現象，總計損失近百萬元，檢察官調查後認定謝涉嫌違反《醫事法》、詐欺等罪嫌，依法提起公訴。

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