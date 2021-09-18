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全台唯一「七彩神轎」供民眾鑽轎腳　姜太公七星陣避疫除瘟

▲苗栗客家大院的姜太公中部道場，打造出全台唯一的「七彩神轎」，供民眾鑽轎腳祈福。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗客家大院的姜太公中部道場，打造出全台唯一的「七彩神轎」，供民眾鑽轎腳祈福。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台灣正逢疫情肆虐，苗栗客家大院的姜太公中部道場，奉院內7尊媽祖指示，打造出媽祖女神們專屬的七彩神轎，並於18日姜太公聖誕吉日開放大家「鑽轎腳」祈福；亦祭出姜太公杏黃旗、擺設過火七星陣及發放除瘟符，保佑大家疫情期間出入平安。

道場主席羅世新表示，目前台灣正遭逢疫情紛擾，人民生活步調被嚴重攪亂，客家大院內供奉湄洲媽祖、白沙屯媽祖、北港媽祖、鹿耳門媽祖、松山媽祖、板橋媽祖、南天宮金媽祖等7尊媽祖，感恩媽祖慈悲為懷、聞聲救苦，聯手救台除瘟，經請示7尊媽祖後，隨即打造出媽祖女神們專屬的七彩神轎，並於姜太公聖誕吉日開放大家「鑽轎腳」祈福。

另外，姜太公道場還擺設過火七星陣；羅世新解釋，過火七星陣有趨吉避凶，得貴人相助等功能。而民間習俗的過火，則是具有除穢、怯邪、解厄的效果。法師在執行過火七星陣之前，先要做請神等儀軌，接著，就會用七星劍淨爐，再點燃木炭、壽金、沉香放入七個爐子，排成北斗七星形狀，此時，法師就會帶領信眾過七星爐，並用法器拍信眾身體各部位，達成祭改開運等目的。

▲▼過火七星陣有趨吉避凶，得貴人相助等功能。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼過火七星陣有趨吉避凶，得貴人相助等功能。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼過火七星陣有趨吉避凶，得貴人相助等功能。（圖／記者黃孟珍攝）

羅世新強調，客家大院為著名賞桐景點，陽明山姜太公道場進駐後，更成功以宗教文化元素打造桐花季新亮點，五月雪美景吸引5萬人次造訪，不僅活絡地方經濟，更帶動國旅新風潮。因地利之便，許多來自各地參與媽祖遶境的香客前來客家大院「會香」賞桐，並到大院拜拜、點十二生肖守護神燈，也會至以傳統客家米倉為造型的天地財庫領發財米求財。整個園區富含宗教元素，為全台最大的宗教文化園區。

▲▼法師用法器拍信眾身體各部位，達成祭改開運等目的。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼法師用法器拍信眾身體各部位，達成祭改開運等目的。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼法師用法器拍信眾身體各部位，達成祭改開運等目的。（圖／記者黃孟珍攝）

羅世新也宣佈，從18日起，客家大院將每天舉行「鑽轎腳」及過火七星陣等儀式，並發放除瘟符，讓遊客暢遊客家大院之餘，也能夠在眾神明保佑下，平安健康，萬事亨通。

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