姜太公道場進駐苗栗！20輛「4億超跑」祝壽　客家大院重啟商機

▲由20輛超跑所組成的「豪華陣頭」，一同為姜太公祝壽，也吸引不少遊客的目光。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣知名賞桐景點的銅鑼鄉客家大院，因之前委外經營不善，苗栗縣政府重新招標，由陽明山姜太公道場進駐，期盼再創觀光人潮。19日舉辦姜太公聖誕大典暨平安餐會，有20輛總值超過4億元的千萬跑車一同來為姜太公祝壽，場面聲勢浩大，遊客也爭相拍照，熱鬧滾滾。

桐花公園客家大院占地約有10公頃，但因縣府財政問題，2017年將客家大院委外經營，減輕財政負擔；但因廠商經營不善，積欠租金200多萬元，縣府2020年2月解約，重新招商，6月間由陽明山姜太公道場得標，雙方簽立8年租約，縣府每年收取173萬元租金。

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▲▼苗栗縣長徐耀昌及議長鍾東錦等與各界政商名流，一同為姜太公祝壽，並點上十二生肖守護燈，為台灣祈福（圖／記者黃孟珍攝）

道場主席羅世新指出，苗栗為客家大縣，客家族群盧呂姜范姜邱丘等眾多姓氏的共同祖先，皆是姜太公，加上客家大院乃是風水寶地，於是在求得姜太公同意後進駐，盼能藉由宗教力量結合當地觀光資源，為客家大院打造新亮點。19日揭牌，苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦、及阿里山賓館董事長陳和錦等政商名流，也前往參拜祝壽，眾人並點上道場獨有的十二生肖守護燈為台灣祈福。

羅世新強調，客家大院正引進專業團隊，提供餐飲、烤肉、露營等各項服務，同時，桐花森林秘境步道已重新開放，供信眾享受芬多精。未來亦將規畫中秋烤肉、元旦跨年、春節過年、桐花祭、音樂會、客家元素活動，活絡地方發展。

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