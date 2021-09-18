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快訊／侯友宜：幼兒園群聚染疫事件穩定　今天227人解隔

記者呂晏慈／新北報導

新北市日前爆發幼兒園群聚事件，新北市長侯友宜18日表示，今天新北市可解隔數為268人，其中227人是幼兒園群聚案的居家隔離者，該事件目前非常穩定，居家隔離者陸續在解隔當中，期待另外社區大樓部分可在近日解隔，「疫情往好的方向走」。

▲▼新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

侯友宜今天下午在新北市防疫記者會表示，今天新增確診個案為0人、列管數640人、本日可解隔數268人，其中227人是幼兒園群聚案的居家隔離者，該事件目前非常穩定，居家隔離者陸續在解隔當中，期待另外社區大樓部分可在近日解隔。

另針對有進行隔離中的板橋社區住戶反應，親友送餐、送包裹遭拒絕，或者有包裹被拆開檢查，簡直跟監獄沒兩樣。對此，新北市衛生局長陳潤秋說，集中檢疫所是為了疫情防治、不是民宿，檢查送到集中檢疫所的物品是基於安全的考量，宅配物品因為無法進行安全檢查，因此將退回。

此外，今天是中秋連假第一天，侯友宜也說，許多民眾前往新北市風景區遊玩，新北市也啟動人潮儀表板，達30%就會提醒大家不要前往了、40%停車場就會實施管制、50%人車都會管制，今天中午過後車流湧現，包括平溪、十分、烏來等區域，均開始管制車流量。

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