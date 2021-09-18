「聽不懂客語」警要報案人自己翻譯聽打　超狂對話曝光



▲李男因受到大哥恐嚇，前往警局報案，但對警方受理的方式感到不滿與委屈。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹李姓男子(化名)投訴，因遭到大哥鄒男違反家暴令，前往製作筆錄時，竟因受理案件的員警「聽不懂客家話」，被要求自行翻譯聽打逐字稿，否則拒絕受理證物。事後，李男還遭鄒男酒醉持刀恐嚇，沒想到警方將鄒帶回後又釋放，回頭再繼續電話恐嚇李男，李向警方求助，卻遭回「你不要理他就好」…李男向分局控訴遭基層員警冷處理，結果卻收到「均依規處理上無疏失」回應，李男極度失望之下，只好再轉向警政署投訴，並訴諸媒體。

李男說，他和姊姊、媽媽同住，大哥則和爸爸同住，但是自己與姊姊因長期受大哥暴力相向，姊弟倆今年4月聲請保護令獲准。沒想到哥哥上月又拿刀，打電話恐嚇媽媽「要給一家人好看」，因為鄰居告訴他，有看到大哥酒醉騎機車，疑似拿著刀子在巷口揮舞，李男才趕緊向警方報案。

當天大哥再度上門，警方先要他和姊姊「不要靠近鄒男」，然後把大哥帶回派出所，李打電話給爸爸，爸爸說「大哥喝了很多酒」，要姊弟倆小心。由於大哥經常發酒瘋，醉後施暴，兩姊弟惶惶不安，沒想到不到1小時，警察就開著警車將大哥送回附近巷口釋放。

▲李男不滿向分局投訴，卻只收到短短2句話回應，對他所遭受的委屈、不平未給予相對處理。



警察說，大哥並非現行犯所以放了他，可是還沒等警方離開，哥哥又開始打電話威脅媽媽，李男趕緊追上警察求助，警方竟冷回「他又不是打給你」，說完便打算離開，小李追著警方說，爸爸說大哥喝醉才出門，媽媽和鄰居也都聞到大哥身上有酒味，擔心喝醉的大哥會來傷害他們，但警方卻表示「我們現在沒有酒測的器具」、「我們有警告他不要找你們麻煩，你們不要理他就好」。

後來，李男蒐證大哥恐嚇的對話，在筆錄時交給警方，卻遭員警以「我聽不懂客家話」，要求他自行逐字翻譯後再來。李男錄下幾段與員警對話：

一開始，李男向員警表明：因為電腦壞掉，無法打成文字稿。

男警：我不是跟你說要打嗎…我怎麼聽得懂客家話。

李：檢察官那邊不是有通譯嗎，應該可以處理吧。

男警：什麼通譯啦，我們這邊收東西，我們要先審卷欸，什麼通譯。

李：你們不是受理而已嗎？

男警：我們受理就是要先審卷才可以送檢察官阿，你以為什麼案件都可以送檢察官喔。

李：可是、可是

男警：沒有可是，就是要那個資料，你就是要把那個資料給我，我昨天已經跟你講得很清楚，我昨天下午就有跟你說，你要把錄音檔拿出來，你不拿，然後現在我跟你講要拿什麼，你也不拿。

李：可是我昨天去問你們巡官，他說我可以給，也可以不給，我不給也可以。

男警：你不給也可以？

李：對，我不給也可以。

男警：哪個巡官說的？

李：就是我昨天去分局那個巡官說的。

男警：哪一個，哪一個巡官說的，叫什麼名字？

李：我忘記他名字了…就是受理我那個案件的巡官。

男警：長什麼樣子，高高的、瘦瘦的？

李：瘦瘦的

另一段音檔，則是李男跟男警解釋，自己聽錄音檔，沒有錄到「他要殺我們」，只說要衝進來找我們這樣子。

男警：那你做筆錄就是在跟我們做唬爛阿。

李：我那時印象中有聽到阿。

男警：那你做筆錄…沒關係，你做筆錄你再跟我唬爛…我要做你第二次筆錄、我要做你第二次筆錄…

李男因不滿警方受理程序，向分局投訴，結果該名員警竟在下次筆錄時，質問「為什麼要申訴」。李男說，當時員警圍著他質問，讓他感覺「自己好像才是事件的被告」。

李男質疑，自己身為恐嚇案件的被害人，證據都不一定能送到檢察官那邊進行調查，「這樣不就是俗稱的吃案？」他對於員警的處理方式有意見，向其直屬單位申訴，結果竟被質疑「為什麼要申訴」，申訴後不僅沒有獲得該有的保障，反而讓自己受到更大傷害，待遇比嫌犯還不如。

▲李男說，因擔心酒醉的大哥回頭傷害家人，整晚首在監視器前都不敢睡覺。

李男在分局投訴多次受到委屈，最後轉向警政署投訴，本案才由警局督察組再次啟動調查。

據了解，當時李男在分局投訴時，分局回應「派出所過程均依規處理上無疏失」，但督察組事後再次啟動時，雖認為程序符合規定，但第一線員警的應對方式的確有明顯疏失，該案確有受理，並非李男質疑的「吃案」，但第一線員警的不食人間煙火，豬隊友行徑，著時讓前輩們頭痛。

受理分局也覺得委屈，分局表示，全案都依標準作業流程，當天到場後，並未發現鄒男有攜帶器械或危險物品，因此才先請他到派出所說明，且報案人的保護令內容非屬遠離令、遷出令，且其戶籍確實設立於該址，其行為並不構成現行犯，且現場處理時也並未發現明顯酒精味，無依據可扣留或對鄒男酒測，因此才會在了解案情後，將鄒載回原處，並約制告誡其遵守保護令規定。

為防止鄒男駐足伺機找報案人尋仇，受理的其中一名女員警更多次前往附近守望，積極設置巡邏箱、加強周遭之巡邏工作，對李男的案子很是重視。由於李男表示當日天色已晚，希望隔日再前往說明，警方才請他保留相關證據，雖受理男警說話方式的確有待加強，但是並非「拒絕受理證據」。

分局也表示，局內許多畢業剛分發的年輕員警並非本地人，大多不會客語，考量音檔未翻譯直接上呈檢方，在第一階段受理報告中就無法完整呈現對話內容，才會希望對方先翻譯，也是希望對案情進展有幫助，更無拒收情事；且隔天製作完筆錄展開調查，但鄒男多次聯絡不上，因此才以書面通知到案說明，待案件調查完成後，再函送地檢署審理。

►「innisfree綠茶籽精華液」一抹補水

►「蜈蚣鼓+送葬佛祖車」賀分局長榮陞 他見BUG狂笑：青天再世



►「蜈蚣鼓+送葬佛祖車」挑釁 新竹縣警局長：誰作亂就抓誰

►快訊／才降二級又要強化！ 竹市26年老字號婚宴會館含淚掰掰



►獨／打完AZ成紅眼怪！50天眼球還在爆 他血壓↑：下次不敢了