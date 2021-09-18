幫四叉貓驗抗體惹議　禾馨貼公文曝「6月就向北市府報備」

▲四叉貓曝高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝劉宇fb）



生活中心／台北報導

網紅「四叉貓」劉宇接種高端疫苗後到禾馨診所自費驗抗體，引發外界討論醫療院所是否有違法疑慮，北市衛生局也將調查是否對診所開罰。對此，禾馨醫療營運長林思宏昨深夜在臉書貼文表示，其實早在今年6月9日也就是好心肝事件爆發的同一天，禾馨醫療各院所就已發函給北市府過，「但也不是北市府問題．是當時相關規範並未制定。」

「四叉貓」日前接種高端疫苗，在臉書分享滿15天後自費檢驗抗體結果不如預期。文中並提及，他是到禾馨進行相關檢驗以及相關檢查價格。但此舉遭外界質疑禾馨違法幫民眾檢測抗體。北市衛生局表示，中央並未核准其它醫療院所自費檢驗抗體，若幫民眾執行相關檢驗，會有自費收費標準問題。一旦接獲檢舉，會依據違反《醫療法》處分5萬到25萬元；進行檢驗民眾本身則不會有處分。

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▲林思宏指禾馨醫療各院所6月就已發函給北市府過。（圖／翻攝自Facebook／林思宏醫師）



對此，林思宏昨深夜在臉書貼文回應表示，實在不想作回應，「但媒體說禾馨自費CoV-2 IgG抗體篩檢沒有向北市府做過報備，其實早在今年06月09日 也就是好心肝事件爆發的同一天，禾馨醫療各院所 就已發函給北市府過，但也不是北市府問題，是當時相關規範並未制定，特此澄清。」

林思宏也說，昨天指揮中心莊人祥發言人也提到，向地方政府衛生局申報核可後就可以檢驗，禾馨醫療會依規定儘速再補足程序，抱歉佔了各新聞媒體的版面。

▲林思宏指禾馨醫療各院所6月就已發函給北市府過。（圖／翻攝自Facebook／林思宏醫師、疾管署）