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邱顯智怒駁幫忙喬3+11　邱臣遠喊冤聲明：沒召開過任何一場協調會

▲▼時代力量立委邱顯智、民眾黨立委邱臣遠。（圖／翻攝邱顯智、邱臣遠臉書）

▲時代力量立委邱顯智、民眾黨立委邱臣遠。（圖／翻攝邱顯智、邱臣遠臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

立法院17日開議，各界聚焦行政院長蘇貞昌專案報告3+11決策過程，對於媒體報導民眾黨立委邱臣遠曾接受機師「放寬檢疫政策」陳情、時代力量立委邱顯智曾於一月發文衛福部傳達空服員工會陳情，邱顯智批評，這是一個為了釐清檢疫規定、關切航空公司送餐流程是否造成防疫破口的協調會與後續追蹤，變成「喬3+11」假新聞的過程。邱臣遠則是發表聲明喊冤，他強調，辦公室只是函轉相關陳情內容給相關單位，沒有召開任何一場協調會議，更沒有要求行政單位強烈建議。

邱顯智17日透過臉書發文指出，2020年底，衛福部長陳時中在記者會宣布新的機組人員檢疫原則，但網路上的文件遲未更新，我行文民航局，經過兩週往復聯絡還是拿不到新版文件。關於電子圍籬、防疫日誌、能不能買菜等措施，空服員根本搞不清楚，所以我們召開協調會來釐清相關內容。

邱顯智強調，2021年1月7日發出的開會通知寫得清清楚楚：有關「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」疑義協調會(顯國字第1100000001號函)。開會通知附上一份附件，是由桃園市空服員職業工會提出的問題，裡面當然會提到「7+7」檢疫規定。這就是假新聞移花接木的素材。

邱顯智表示，協調會中釐清相關規定後，就沒有再針對建議原則進行討論。而是討論空服員在機上送熱餐、送飲料會不會違反「防疫從嚴」的原則，航空業該怎麼落實空服員的職業安全衛生保障。會後我們又發了兩份文，一份要求提供「航空公司傳染病防治整備及應變管理獎勵計畫」(顯國字第1100000007號函)，一份詢問華航、長榮的國際線機上服務流程，是否符合防疫標準(顯國字第1100000008號函)。

▼邱顯智1月7日發出的開會通知。（點圖可放大／翻攝邱顯智臉書）

▲▼邱顯智1月7日發出的開會通知。（圖／翻攝邱顯智臉書）

另外，邱臣遠則透過臉書還原過程表示，媒體記者昨晚在立法院下班時間，打電話詢問我「是否曾在3月23日發函衛福部，轉達機師工會陳情，要求衛福部了解後回覆說明」，我的確在接電話的當下回應，因為我是上個會期交通委員會召委「當時機師工會接到陳情時，會協助代轉陳情案，請部會評估。」從頭到尾，也沒有雙向與機師工會召開協調會議，也沒有三向與機師工會、航空公司召開協調會議，甚至於連建議都沒有。

邱臣遠聲明內容如下：

第一，本辦函轉相關陳情內容給相關單位，沒有召開任何一場協調會議，更沒有要求行政單位強烈建議。第二，協助將陳情團體的陳情內容代轉給相關單位來研議處理是立法委員作為民意代表最基本的職責，但本辦沒有召開任何一場協調會議，更沒有給行政單位強烈建議。第三，附上3月23日這份所謂的發函內容，只有一個重點：針對桃園市機師職業工會的來函，建請衛福部了解內容之後，回覆本辦公室。

▼邱臣遠3月23日發函。（點圖可放大／翻攝邱臣遠臉書）

▲▼邱臣遠3月23日發函。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

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