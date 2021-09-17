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行政院拍板量產雄昇飛彈　「代表中國軍事嚇阻戰力已具攻勢作為」

▲雄風二型反艦飛彈。（圖／ 國家中山科學研究院）

▲雄風二型反艦飛彈。（資料照／ 國家中山科學研究院）

文／中評社

行政院16日審查通過《海空戰力提升計劃採購特別條例》草案，分5年期限，採購八大武器系統。最受矚目的是雄昇飛彈，即過去列在機密預算的雄二E巡弋飛彈，首度公開，國防部預計自2022年量產，雄昇飛彈射程約600公里，可涵蓋中國大陸軍事目標，增程型射程據信能達到1200公里，代表中國大陸軍事嚇阻戰力已具攻勢作為。

根據《中時新聞網》報道，在台灣軍方軍事戰略「防衛固守，重層嚇阻」指導下，近年致力提升攻勢戰力，包括採購F-16V戰機，在台東成立聯隊；全力研製、量產自造潛艦8至10艘；採購射程可達300公里的海馬斯多管火箭系統，以及中科院研製量產的雄昇飛彈等。

台灣軍方官員說，軍方嚇阻戰力的手段變多，亦具源頭打擊能力，加上軍方已於去年將「第一擊」修改為「自衛反擊權」，若受攻擊，戰術可由守轉攻，全力反擊。

據行政院核定草案，計劃採購項目包含岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇、海巡潛艇加裝戰時武器系統等八大系統，經費上限新台幣2400億元，以特別預算方式編列。

雄二E飛彈為中科院製造的地對地巡弋飛彈，歷經李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等4任總統，計劃名稱從「天戟」、「層系」、「擎昇」等變換多個代號，仍不斷研製改進，唯一小量生產的雄二E飛彈，據聞已部署於空軍特種飛彈旅。

國防部在9月初送至立法院最新「五年兵力整建及施政計劃報告」中，雄二E飛彈定名為「雄昇」發展計劃，射程約600公里，增程型射程據信能達到1200公里，但軍方始終未曾證實。

國防部副部長王信龍僅表示，計劃採購「雄昇飛彈系統」、雄風、天弓、天劍系列飛彈，至於性能較敏感，不便說明。

國防安全研究院國防戰略資源研究所所長蘇紫雲表示，台灣國防原則仍維持「戰略守勢」，而要達到嚇阻最好的選擇就是飛彈，軍方所強調的嚇阻，最大的支撐來自於精準的「第二擊」。

據了解，增程型雄二E飛彈即可用於「源頭打擊」或「第二擊」，當敵人第一波兵力已在海上，準備登陸，第二波兵力正在沿岸集結，此時可用增程型雄二E飛彈攻擊第二波的集結兵力。

《海空戰力提升計劃採購特別條例》草案立法說明指出，面對中共解放軍挾龐大國防經費，軍力已快速崛起，面對極可能短時間內升高衝突危機，有必要針對中共解放軍之建軍與擴軍，在短時間內建構相對性之不對稱戰力，以有效嚇阻戰端發生。

草案說明另指出，考量海軍主戰艦艇均已老舊，惟新一代主戰艦獲得期程冗長，規畫以發展成熟的海上輕快兵力「高效能艦艇」提前量產方式，能快速形成制海不對稱戰力。

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