莫德納混打高端？　名醫搖頭：除非火燒屁股，或XX壞掉

▲台大醫院將進行「莫德納混打高端」的臨床試驗。（圖／門諾醫院提供）

記者陳怡靜／綜合報導

國內莫德納疫苗數量較少，許多已經接種第一劑疫苗的民眾，遲遲等不到第二劑，台大醫院也將進行「莫德納混打高端」的臨床試驗，引發外界質疑。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男直言，「除非火燒屁股，或XX壞掉，沒有人會這樣選擇。」

針對莫德納混打高端一事，沈政男醫師在臉書PO文指出，這議題其實沒什麼好討論的，「打了莫德納再打高端，等於大學念T大，研究所卻是念X大，水往低處流。除非火燒屁股，或XX壞掉，沒有人會這樣選擇。」

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▲針對莫德納混打高端，沈政男直言，沒有人會這樣選擇。（圖／記者湯興漢攝）

他接著說，有專家提出高端混打莫德納，是因mRNA疫苗產生的心肌炎大都發生在第二劑，因此混打高端就可避免。不過RNA疫苗的心肌炎副作用，在二、三期實驗都沒發現，而是實打後，累積了幾百萬人、幾個月的經驗，才從數據裡發現異樣。「反觀高端，至今打了多少人？打了多久？將來會不會產生罕見副作用，恐怕不能把話說得太滿。」

沈政男解釋，混打的出現，原先是為了避免AZ疫苗的血栓副作用，後來發現免疫生成數據優異，因此漸漸有國家採用。「不過混打的實打成效尚無大規模研究，只能當成是一個例外手段。」他也建議，最理想的組合是兩劑mRNA，接下來才是AZ加mRNA，或者兩劑AZ加mRNA。「台灣應朝此方向努力，而非另闢旁門左道。」

他建議，若要解決莫德納疫苗青黃不接問題，「以混打來說，最須進行的應該是莫德納混打BNT」，因後者到貨量漸漸趕上，加上這類實驗在國外很少做。

▲沈政男建議，若要進行混打次單原疫苗的實驗，可與Novavax藥廠合作。（圖／記者湯興漢攝）

另外，他提及，《新英格蘭期刊》最新一期刊登了以色列的第三劑疫苗研究，指出打了第三劑以後宛如大補丸，可讓保護力增強十倍以上。「然而，另一篇美國的研究卻顯示，即使在六個月後，BNT疫苗的保護力仍超過八成。這兩個研究結果並列刊登，不就等於左手打右手？」

他也分享，英國已準備在12-16歲族群展開mRNA+Novavax的研究，原因是避免第二劑的心肌炎副作用。成人的這類混打已經在做，現在要做青少年。「注意，是Novavax，人家有做了三期臨床試驗。」

►本文獲得沈政男醫師授權。