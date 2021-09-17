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莫德納混打高端？　名醫搖頭：除非火燒屁股，或XX壞掉

▲新冠疫苗開打至今，不論是接種哪一種疫苗，多少都有民眾出現副作用。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲台大醫院將進行「莫德納混打高端」的臨床試驗。（圖／門諾醫院提供）

記者陳怡靜／綜合報導

國內莫德納疫苗數量較少，許多已經接種第一劑疫苗的民眾，遲遲等不到第二劑，台大醫院也將進行「莫德納混打高端」的臨床試驗，引發外界質疑。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男直言，「除非火燒屁股，或XX壞掉，沒有人會這樣選擇。」

針對莫德納混打高端一事，沈政男醫師在臉書PO文指出，這議題其實沒什麼好討論的，「打了莫德納再打高端，等於大學念T大，研究所卻是念X大，水往低處流。除非火燒屁股，或XX壞掉，沒有人會這樣選擇。」

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▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲針對莫德納混打高端，沈政男直言，沒有人會這樣選擇。（圖／記者湯興漢攝）

他接著說，有專家提出高端混打莫德納，是因mRNA疫苗產生的心肌炎大都發生在第二劑，因此混打高端就可避免。不過RNA疫苗的心肌炎副作用，在二、三期實驗都沒發現，而是實打後，累積了幾百萬人、幾個月的經驗，才從數據裡發現異樣。「反觀高端，至今打了多少人？打了多久？將來會不會產生罕見副作用，恐怕不能把話說得太滿。」

沈政男解釋，混打的出現，原先是為了避免AZ疫苗的血栓副作用，後來發現免疫生成數據優異，因此漸漸有國家採用。「不過混打的實打成效尚無大規模研究，只能當成是一個例外手段。」他也建議，最理想的組合是兩劑mRNA，接下來才是AZ加mRNA，或者兩劑AZ加mRNA。「台灣應朝此方向努力，而非另闢旁門左道。」

他建議，若要解決莫德納疫苗青黃不接問題，「以混打來說，最須進行的應該是莫德納混打BNT」，因後者到貨量漸漸趕上，加上這類實驗在國外很少做。

▲▼新北市72歲以上長者開放莫德納疫苗首日，新店區靜思堂及大豐國小兩個接種站湧入大批人潮。先前受AZ疫苗不良副作用影響而不敢接種疫苗的長者，今天傾巢而出，就算頂著大太陽也要搶打莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲沈政男建議，若要進行混打次單原疫苗的實驗，可與Novavax藥廠合作。（圖／記者湯興漢攝）

另外，他提及，《新英格蘭期刊》最新一期刊登了以色列的第三劑疫苗研究，指出打了第三劑以後宛如大補丸，可讓保護力增強十倍以上。「然而，另一篇美國的研究卻顯示，即使在六個月後，BNT疫苗的保護力仍超過八成。這兩個研究結果並列刊登，不就等於左手打右手？」

他也分享，英國已準備在12-16歲族群展開mRNA+Novavax的研究，原因是避免第二劑的心肌炎副作用。成人的這類混打已經在做，現在要做青少年。「注意，是Novavax，人家有做了三期臨床試驗。」

►本文獲得沈政男醫師授權

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