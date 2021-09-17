地底傳「詭異哭聲」路人嚇瘋　下水道抬出謎樣裸女！超毛影片瘋傳

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州發生一起離奇事件，一名男子日前在餐廳吃完飯，走出店門時聽見一陣低沉的人聲，一面哭泣一面求救。他趕緊往聲音來源走去，竟發現一名全裸女子坐在下水道內，因雙腿被捆住而動彈不得，景象相當詭異。

綜合《太陽報》、《紐約郵報》報導，這起事件發生於佛州麥爾茲堡，一名男子15日下午正要離開南克里夫蘭大道上一家印度燒烤店時，突然聽見幾聲低沉的呼救，才發現下水道底部竟坐著一名一絲不掛的女子，雙腿被以皮帶捆在一起，不斷哭喊求救，趕緊報案。

監視器畫面中可見，男子邊打電話邊走過停車場，經過一個下水道口時察覺有異，停下查看。不久後有警察趕到，接著是消防人員。他們使用工具移除下水道厚重的金屬蓋，再將這名女子抬到地面上，嘗試在現場為這名女子治療，但她不願配合，也不回答警方問題，受困下水道的原因至今仍是個謎。

警方調查發現，女子是一名無家可歸的街友，8月曾留宿當地一家汽車旅館Travelodge，但旅館工作人員認不出她。同樣住在Travelodge的目擊者布朗（Tim Brown）便向NBC2表示，「不會有人把自己綁起來後爬進去。我剛剛才告訴女朋友這件事，她絕對不會再一個人經過這裡，這真的很可怕。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast