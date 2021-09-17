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美學者：台海緊張將持續　但不至爆發衝突

▲▼ 美國海軍亞里柏克級驅逐艦「約翰芬恩號」（USS John Finn DDG 113）3月10日通過台灣海峽。（圖／路透）

▲美國學者認為，台海情勢緊張但不至於爆發衝突。（圖／路透） 

中央社記者鍾佑貞台北16日電

美國學者鄧志強今天分析，北京認為緊張局勢具有戰略及政治利益，將持續使台海處於緊張狀態，但不至於走向衝突；台灣亟需增強自衛能力，除了持續軍購外，還需與本土國防產業合作，維持彈性、有效及可持續的戰力。

遠景基金會與新美國安全中心（Center for a New American Security）今天合辦「兩岸關係之前瞻與挑戰」視訊座談會，新美國安全中心副主席暨研究主任謝瑞（Paul Scharre）開幕致詞，威爾遜學人中心亞洲計畫主任鄧志強（Abraham Denmark）、美國西東大學（Seton Hall University）法學院教授陸梅吉（Margaret Lewis）等人與會。

謝瑞指出，兩岸議題及台灣在國際上扮演的角色越趨重要，專家及媒體關注相關發展的原因有二，一是太平洋地區是美國外交政策的重點區域，而台灣正處於印太中心；二是北京對內鎮壓的行徑及對外強勢的作為，已挑戰區域維持數十年的現狀。

鄧志強分析，北京認為緊張局勢具有戰略及政治面的利益，因此將持續使台海處於緊張狀態，但不至於走向衝突；此外，北京在安全及軍事方面的作為，除了受國內政治因素影響外，也與美中關係的不確定性持續升高，及雙邊漸趨明顯的競爭態勢有關。

鄧志強認為，台灣亟需增強自衛能力，除了持續軍購，還需與本土國防產業合作，維持彈性、有效及可持續的戰力；美國也需繼續加強軍事實力維持傳統嚇阻能力，並深化與台灣及其他盟友的實質軍事合作。

被問及如果中國犯台，美國是否開戰時，鄧志強坦言這由美國總統決定，他沒有答案。但他指出，若檢視美國與北約、日本等密切盟友的條約，內容其實具有彈性，並未提到盟友受攻擊時，美國將與攻擊盟友的國家處於戰爭狀態、或美國將發動戰爭。

在台美經濟合作及區域安全方面，鄧志強說，他雖樂見美國和台灣近日進行經濟合作對話，但與其舉辦更多對話，美台反而應簽署協議，取得實質經貿進展，強化未來幾年的經濟關係。

他指出，近期美國與盟國間的聲明中提到台灣，「這是重要的一步」，但單只有聲明並不夠，美國與盟國需進行對話或發起實質倡議，思考中國脅迫台灣之際，可發揮何種威懾作用。

針對立陶宛自同意與台灣相互設處以來，不斷遭受來自中國的多重威脅。陸梅吉說，挪威曾因頒發諾貝爾和平獎給異議人士劉曉波，而無法向中國出口鮭魚，澳洲則持續受到中國的巨大壓力，這些事件是大趨勢的一環，而北京就是一名惡霸。

陸梅吉說，她告訴自己的孩子，對付惡霸的方式就是展現堅定自信，確保交「對的朋友」，而不是反應過度；外界若越將立陶宛不屈從的態度視為可效仿典範，或許能對北京釋出「對外施壓不會奏效」的正確訊息，但施壓如果真起效用，同樣的事情會再度發生。

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