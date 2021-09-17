鄭文燦透過視訊簽署《自由城市合約》　分享桃園防疫經驗

▲鄭文燦透過視訊簽署《自由城市合約》，並分享桃園防疫經驗。（圖／秘書處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦透過視訊方式，參與匈牙利布達佩斯論壇，並簽署《自由城市合約》，正式加入該城市網絡，共同倡議民主、自由、包容等珍貴價值。鄭市長也於今(17日)參與「後疫情時代─未來醫療照護」線上對談，分享桃園防疫經驗及面對全球疫情危機的未來健康照護政策。

2021年布達佩斯論壇由匈牙利布達佩斯市政府，於本月16、 17日舉辦，匯集全球城市首長、工商學界人士及公民領袖，聚焦於民主參與、永續發展、醫療科技進步等議題討論，期望透過此論壇激發各領域的創新作為及提供當今城市面臨挑戰的解決方案；同時，也邀集全球超過13國、20城市於16日擴大簽署《自由城市合約》。

鄭市長表示，桃園是亞洲的轉運樞紐，也是台灣門戶，桃園國際機場所在地，在2019年疫情爆發前，每天約有18航班飛往歐洲各國，往來非常熱絡。因此，簽署《自由城市合約》，加入此城市網絡，讓桃園在國際舞台更加活躍，持續追求自由、民主、包容等價值。

鄭市長也於今日參與「後疫情時代─未來醫療照護」線上對談，與德國杜塞道夫市長Stephan Keller、世界衛生組織(WHO)歐洲健康城市委員會諮詢委員Agis Tsouros等人，就社會、經濟及醫療科技等面向，分享桃園防疫經驗及面對全球疫情危機的未來健康照護政策。

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