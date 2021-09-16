打完AZ鼻血狂流一夜跑三次急診　男醫師超怕：不敢打第二劑了

▲為了病患才去打AZ 醫師血管爆擤出蔓越莓醬血塊。（圖／讀者提供，圖片變色處理，下同）



地方中心／綜合報導

國內一名40多歲男醫師在6月接種AZ疫苗後莫名狂流鼻血，看遍診所、到大醫院檢查，電燒後鼻腔血管也無用，甚至曾經一夜跑三次急診止鼻血。經過近2個月，接受中西醫治療好不容易狀況好轉，但仍不時擤出「草莓果醬般」的血塊。男醫師也透露，當初不想打疫苗，為了自己的患者著想才打AZ，沒想到竟有如此後果，坦言已不敢打第2劑。

男醫師回想過去50多天來，不僅睡覺時流鼻血，幫人看診時、吃早餐到一半、低頭綁鞋帶也會突然流鼻血，鼻子塞了再多的衛生紙、棉花都被瞬間染紅，多次進出醫院，甚至有一個晚上三度進出醫院，「第一次急診回到家後又開始出血，再回到醫院掛急診，止血後離開醫院才走到停車場又開始血流如注，只好再回醫院！」

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男醫師坦言，當初完全不想打AZ，為了來看診的患者才去接種疫苗，沒想到打了疫苗之後竟然有如此嚴重副作用，讓他數度休診，期間甚至想關掉診所休養身體。在中西醫調理下情況好轉，惟仍會擤出血塊、血絲，為了休養，只好暫時關掉兩個門診時段調理身體。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟血管內科主任林宗憲指出，沒聽說過接種完AZ疫苗後血管爆裂情況，也有可能其他因素造成流鼻血，但恰巧發生在接種疫苗後；至於是否建議停打第二AZ疫苗，林宗憲認為應需討論評估後再決定。

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