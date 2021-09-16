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姊弟戀起爭執！情侶拉扯雙雙掉入埤塘　警卸裝備跳水救援

▲員警卸下手槍、無線電等裝備跳下埤塘救人。（圖／桃園警分局提供）

▲員警卸下手槍、無線電等裝備跳下埤塘救人。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

女大男小情侶疑似年齡差距起爭執，雙方互相拉扯一不小心掉入埤塘，桃園警方獲報趕往現場，見2人逐漸漂離岸邊向埤塘中央而去，員警立刻缷下裝備跳下水與趕來的消防隊合力將2人救起，幸好2人僅受輕微擦傷，經消毒處置並無大礙。

▲被救起的陳姓女子情緒仍十分激動。（圖／桃園警分局提供）

▲被救起的陳姓女子情緒仍十分激動。（圖／桃園警分局提供）

昨日14時許，桃園警察分局龍安派出所接獲民眾報案，桃園區國豐七街旁埤塘有一對男女跌落水中，巡邏員警陳叄慧及楊盛宇接獲通報立即馳援。員警趕抵現場發現該對男女逐漸漂向埤塘中央，陳員見情況緊急二話不說立刻卸下手槍、無線電線等裝備跳入水中，楊員則呼叫支援並通報消防隊到場協助救援，經過一番努力終於將兩人拉到岸邊，警消人員合力將兩人拉上安全位置。

▲梁男也為員警合力自水中救起。（圖／桃園警分局提供）

▲梁男也為員警合力自水中救起。（圖／桃園警分局提供）

據了解，30歲梁姓男子與35歲陳姓女子為情侶關係，疑因年齡差距發生爭執，陳女一氣之下沖入埤塘，梁男見狀立馬入水救援，以致雙雙掉入池塘內，幸好員警和消防人員搶及時，梁、陳2人僅受輕微擦傷，經救護人員初步處理並無大礙，員警也勸導兩人正面溝通，避免意氣用事，以免發生意外。

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