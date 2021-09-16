快訊／台中嚴重車禍！大型吊臂車翻下國道…轎車車尾全爛

記者鄧木卿、戴若涵／台中報導
台中市16日上午10時14分左右發生一起嚴重車禍！一輛大型吊臂車疑似與轎車因不明原因發生碰撞，當場從國道4號翻落平面道路，轎車則是後半車身全毀，吊臂車駕駛受困車內。
▲▼大型吊臂車掉下國道四號 。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）
警消獲報後，緊急出動消防車6輛、救護車2輛、消防人員24人前往搶救。50歲的吊臂車駕駛受有左腳、右手骨折、右眼熊貓眼等傷勢，所幸意識清楚，被送往醫院治療，至於詳細事故發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。
記者鄧木卿、戴若涵／台中報導
台中市16日上午10時14分左右發生一起嚴重車禍！一輛大型吊臂車疑似與轎車因不明原因發生碰撞，當場從國道4號翻落平面道路，轎車則是後半車身全毀，吊臂車駕駛受困車內。
▲▼大型吊臂車掉下國道四號 。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）
警消獲報後，緊急出動消防車6輛、救護車2輛、消防人員24人前往搶救。50歲的吊臂車駕駛受有左腳、右手骨折、右眼熊貓眼等傷勢，所幸意識清楚，被送往醫院治療，至於詳細事故發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。
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