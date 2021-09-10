搶不到AZ！狂刷30分鐘卻跳「額滿通知」　網絕望：偏鄉也全滿

▲疫苗接種。（示意圖非當事人／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

第八輪AZ疫苗預約接種，今（9日）上午10點開放登記，不少民眾瞬間湧入導致系統一度塞爆當機，引發許多網友崩潰表示「比學校選課系統還爛」；除了預約卡卡外，更有部分網友指出，就算順利點開網站，但預約時間或接種站全數額滿，傻眼直呼「連偏鄉到爆的地方全部沒有了！」

根據指揮中心公告，符合本期資格的有兩類對象，包含在今日前已接種第一劑AZ滿10週的民眾，可預約第二劑；在7月19日前就已選擇AZ的18至22歲民眾，可預約第一劑。預約時間從今天10點起到12日中午12點截止，施打期程將在9/15至9/23，符合資格的民眾要記得登記。

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▲第八輪AZ疫苗10點開放預約，時間一到秒塞爆。（圖／翻攝Dcard）

針對AZ疫苗預約，有許多民眾在網路論壇上表示施打站幾乎都額滿，崩潰直呼「每個點開都額滿」、「網頁刷了半個小時，結果全額滿」、「雲林額滿超傻眼」、「點去預約平台是沒當機了，但是已經全部額滿，有夠生氣」、「我點好久終於有地點可以打，但是所有時間都額滿」、「現在上去整個彰化縣都額滿了是要打什麼」、「比學校選課系統還爛喔」。

更有許多網友指出因為居住地無法順利預約，只能被迫選擇跨縣市接種，「高雄人最後選擇去台南市區打，高雄甚至連偏鄉到爆的地方全部沒有了」、「我是雲林人，但約不到雲林最後登記到嘉義」、「我是彰化人，我後來選去台中打⋯⋯」。

本次第八輪預約開放對象分別為，9月10日（含）前符合AZ第二劑接種間隔滿10周以上，預約接種第二劑者，約120萬人，以及7月19日（含）前已意願登記選擇AZ之滿18歲至22歲民眾，預約接種第一劑，約37萬人；預約時間自9月10日10時至9月12日12時截止、9月15日至9月23日施打。

▼第八輪AZ疫苗今開放預約，部分網友崩潰施打時間全額滿。（圖／翻攝Dcard）