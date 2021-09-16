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Xiaomi 11T系列與小米平板5確認10月登台！　智慧投影機9／16開賣

特約記者洪聖壹／綜合報導

蘋果公司15日凌晨舉辦全球發表會，推出 iPhone 13 系列。而小米稍早在國際發表會則是選擇繞道而行，搶食歐洲市場大餅，活動當中公開許多新產品，包括拍攝旗艦 Xiaomi 11T系列與Xiaomi 11 Lite 5G NE。另外小米平板5也以 Xiaomi Pad 5 的型號推出，支援手寫筆，稍早台灣小米確認引進台灣的情報。 

目前已經確認的是，Xiaomi 11T Pro、Xiaomi 11T 將於 10 月登台，小米平板5 國際版與 Xiaomi 11 Lite 5G NE 將於月底登台，至於小米智慧投影機2則會於 9 月 16 日正式開賣。

Xiaomi 11T Pro 

Xiaomi 11T Pro 厚度僅 8.8mm、重 204 克，配備 6.67 吋 FHD+ AMOLED螢幕，上方覆蓋 Corning Gorilla Glass Victus，畫面更新率 120Hz、觸控採樣率 480Hz，提供 TrueColor、Dolby Vision 與 HDR10+顯示技術，螢幕峰值亮度來到 1000 nits，Harman Kardon調校的喇叭，搭載高通S888處理器，電池容量來到5000mAh，並且帶來全新 120W 快充技術，號稱 0 到 100% 只要 17 分鐘就可完成。

拍攝能力方面，Xiaomi 11T Pro 主打 1.08 億畫素主鏡頭（F1.75）、800 萬畫素超廣角（F2.2,120°）與 500 萬畫素長焦微距（F2.4），廣角端可以拍攝 8K 影片和HDR10+，並且提供一鍵 AI 電影模式。

Xiaomi 11T Pro 共有「流星灰」、「月光白」與「天空藍」三款，提供 8GB + 128GB、8GB + 256GB、12GB + 256GB 等容量版本，建議售價 649 歐元，折合台幣約 2.5 萬元，確認10月登台。

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T 配備 6.67 吋 AMOLED 螢幕，畫面更新率 120Hz，480Hz 觸控採樣率，搭載聯發科天璣 1200-Ultra，電池容量也是 5,000mAh，不過快充改為 67W，但仍然可以在 36 分鐘內充滿 100% 電力。

Xiaomi 11T 拍攝能力跟 11T Pro 一樣。共有「流星灰」、「月光白」與「天空藍」等款式。提供 8GB + 128GB 與 8GB + 256GB 容量版本，建議售價 499 歐元，折合台幣約 1.6 萬元。

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE 主打輕薄、潮流時尚，厚度 6.81mm、重 158g，共有松露黑、糖果藍、蜜桃粉、雪花白四色，配備 6.55 吋 AMOLED 挖孔式螢幕，解析度 FHD+，螢幕更新率 90Hz，觸控採樣率 240Hz，搭載高通S778 5G行動平台，電池容量 4250 mAh。

拍攝能力方面，Xiaomi 11 Lite 5G NE配備了6400萬畫素主鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭和500萬畫素長焦鏡頭，同樣支援一鍵式AI電影級影片濾鏡和新的VLOG模式等。

Xiaomi 11 Lite 5G NE提供6GB+128GB與8GB+128GB兩種儲存空間選擇，售價為€369歐元起。

Xiaomi Pad 5

圍繞在個人創作為主題，國際版的 Xiaomi Pad 5 大小為254.69x 166.25 x 6.85mm、重量約 500 克，同樣配備 11 吋 WQHD+ 螢幕，畫面更新率 120Hz，支援Dolby Vision顯示、True Display 與低藍光模式。音效方面配備四組揚聲器，支援Dolby Atmos 沉浸式模式，電池容量 8,720mAh。

效能方面，搭載 7nm製程的高通S860 處理器，最大亮點就是支援全新 Xiaomi Smart Pen手寫筆，重量僅12.2g，支援4096壓感與240Hz觸控採樣率，上方有實體按鍵，可以一鍵快速書寫筆記、螢幕截圖或輕鬆切換筆與橡皮擦等。

Xiaomi Pad 5 配備1300萬像素鏡頭能掃描文件，進而在平板上編輯，800 萬畫素視訊鏡頭能夠以 1080P 的畫質進行即時視訊通話。Xiaomi Pad 5 提供「宇宙灰」與「珍珠白」兩種顏色，以及 6GB+128GB 及 6GB+256GB 兩種容量，售價分別為€349歐元與€399歐元。目前已經確認月底登台。

小米投影機 2

小米智慧投影機2 最大特色就是機身支援Android TV系統，預載 Google Assistant，能夠成為居家物聯網控制中樞。投影機方面，支援 1920x1080 Full HD高解析度顯示，最多可以投影120吋大螢幕，具備多角度自動梯形校正和自動對焦功能，可以在大多數牆壁上快速投影出完美的方形畫面，著重隨插即用，本身也是音箱，支援Dolby Audio。

小米智慧投影機2售價為€599歐元，確認 9月16 日在小米通路開賣。

小米手環 6 NFC

小米於2021年3月推出了小米手環6，並預告小米手環6 NFC，兩者差異在後者擁有小米手環6 的所有功能之外，多了Amazon Alexa聲控助理的支援，並且提供 NFC 感應功能，除了讓手環可以感應小米智慧鎖開門之外，此次國際版還宣布與Mastercard合作，推出感應式支付功能。

小米手環6 NFC售價為€54.9歐元，台灣上市情報未定。

Xiaomi Mesh System AX3000

Xiaomi Mesh System AX3000 (2-Pack)是雙頻Wi-Fi 6網路路由器，覆蓋範圍高達4,000平方英尺，最多可支援連接254個裝置。無論連接多少設備，Xiaomi Mesh System AX3000都將通過1024QAM配置以及OFDMA和2 x 2 MIMO技術支援，並且在智慧Mesh系統加持下，支援自動網路切換，確保用戶在不同房間移動時也能無縫連接，甚至可以在檢測到裝置離線時啟動自我修復過程以重新組織網絡，讓用戶始終連接到 Wi-Fi 6。

Xiaomi Mesh System AX3000 (2-Pack)售價為€149歐元，台灣上市情報未定。

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