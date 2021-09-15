台灣疫苗困境　柯文哲打臉民進黨：我負責就幫AZ代工拿3000萬劑

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

資深媒體人陳文茜主持節目「茜問」15日播出台北市長柯文哲專訪。柯文哲談到疫苗不足問題，坦言AZ、莫德納及BNT都與中國無關，但民進黨卻堅稱中共阻撓，「當我們3歲？」此外，若他一開始就在指揮官的位置上，會直接選擇當AZ疫苗的代工廠，幫忙生產並購買3000萬劑疫苗，

柯文哲表示，政治要務實，應該要先看國力及面對的困難來衡量倒底做不做得到，「人家AZ提出要給我們代工3000萬劑，你就代工就好了嘛」，「先求穩住，你要發展什麼再來」，「看不懂民進黨在幹嘛」。

對於台灣買不到疫苗，就傳出中共打壓的說法，柯文哲直言，AZ是英國的、莫德納是美國政府生產及投資、BNT是德國跟美國共有，「請問（這些疫苗）是被中共管的嗎？」認為民進黨不該拿中共當擋箭牌。

▲目前仍有許多人沒打到第一劑疫苗，也有打完第一劑等不到第二劑的人。（示意圖／新北市衛生局提供）



柯文哲舉例，日本對於疫苗的處理方式相對穩重，橫量國內能力後依序進行購買、代工、自製，韓國沒有能力自製，所以採用購買、代工，反觀台灣不買也不代工自己做，「我們有比日本強嗎？你看全世界有在賣疫苗的國家，美、中、蘇俄、英國、德國，世界五強，連日本都不敢自製，現在才開始做」。

他認為，疫苗做出來要拿到WHO認證、美國FDA認證、歐盟認證，以台灣的國際情勢來說非常困難，「高端哪一天可以拿到美國FDA認證？很拼啦！拿不到認證怎麼拿到國際市場去賣？」

陳文茜詢問「如果你是可以負責的一個指揮官，你會幫台灣總共買多少疫苗？」柯文哲說，若是他的話，會一開始就決定幫AZ代工，「要是重來一遍就AZ代工就好了」。

據悉，AZ藥廠過去開出在台灣代工生產的條件，首先為年產3億劑疫苗，再來是必須採購3000萬劑疫苗，但台康生技的產量為1.2億劑，自認難以達標。衛福部長陳時中也曾透露，AZ在台代工「有人不喜歡」，且評估後過於沉重，因此拒絕。

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