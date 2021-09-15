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香蕉皮抗憂鬱！營養師教「忘憂芭娜娜」創意月餅　低油糖又高纖

▲▼花蓮慈濟醫院營養科團隊教大家自製「忘憂芭娜娜」創意月餅。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈濟醫院營養科團隊教大家自製「忘憂芭娜娜」創意月餅。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中秋節即將到來，家家戶戶都會吃月餅慶祝佳節，花蓮慈濟醫院營養科團隊推出DIY月餅「忘憂芭娜娜」，教大家運用香蕉、香蕉皮、巧克力、堅果等食材，以低油、低糖、高纖又簡單的方式，讓大家吃月餅也能輕鬆無負擔。

花蓮慈院營養師陳昱升表示，新冠肺炎的疫情期間，不少人身心承受防疫壓力，所以特別設計能讓心情放鬆、安心入眠的「忘憂芭娜娜」月餅，希望讓大家在享用月餅的同時，也能舒緩身心。

▲▼花蓮慈濟醫院營養科團隊教大家自製「忘憂芭娜娜」創意月餅。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「食材選用香蕉、香蕉皮、巧克力，以這三種超強抗憂助眠組合來製作月餅！」營養師陳昱升表示，香蕉皮中富含色胺酸可在體內轉換為血清素，而血清素能減緩神經活動，使身心放鬆、增加睡意、維持情緒穩定外，也能減少失眠及憂鬱；另外，選擇與香蕉皮搭配的食材，則是含有可可鹼的巧克力，可減緩中樞神經系統的刺激，放鬆平滑肌及血管擴張，再加上香蕉裡所含的維生素B6，可幫助體內血清素生成。

將香蕉清洗乾淨後去除頭尾，並將香蕉皮取下，放入滾水中，煮2至3分鐘，來去除澀味後，切成細碎大小放入檸檬糖水中醃製並冷藏。接下來，將香蕉肉切成泥狀，並隔水加熱黑巧克力待溶化後，放入香蕉泥、香蕉皮、堅果塊拌勻，冷卻30分鐘後取出，使用造型壓模成型，再冷凍3至4小時，取出後撒上可可粉及堅果粉，即可完成「忘憂芭娜娜」月餅。

▲▼花蓮慈濟醫院營養科團隊教大家自製「忘憂芭娜娜」創意月餅。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼運用香蕉、香蕉皮、巧克力、堅果等食材，以低油、低糖、高纖又簡單的方式，讓大家吃月餅也能輕鬆無負擔。

陳昱升指出，每顆忘憂芭娜娜含有2.3公克的膳食纖維，可降低血膽固醇、血糖及改善便秘，且熱量僅有75大卡，讓吃月餅不在像以往這麼有罪惡感。

陳昱升也分享，香蕉皮中富含維生素B6、B12、鎂離子等，有助於減緩貧血症狀的發生，而B12對於神經病變的延緩也有相當的幫助，其中鎂離子是人體能量代謝、調節肌肉收縮和蛋白質合成上的重要礦物質。另外，香蕉皮及果肉都富含酚類及類胡蘿蔔素等活性物質，有助於氧化自由基的清除及調節免疫功能。

▲▼花蓮慈濟醫院營養科團隊教大家自製「忘憂芭娜娜」創意月餅。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

陳昱升提醒，香蕉及香蕉皮皆為高鉀食物，若是血鉀較高民眾，須斟酌使用，而腎臟病的病友不宜過量食用，避免攝取過多鉀離子引起心律不整，若是腎臟病友體內的鉀離子偏高，應減少食用。

美味的市售月餅多半加入過多的糖及油，熱量高之外，也很容易就攝取過量，慢性病友得多注意，尤其糖尿病的病友則是可以「分切淺嚐」，一天以一顆月餅為上限，建議可以與親朋好友分享，一人一半感情不散，但若有食用月餅的話要記得減少攝取白飯、南瓜、地瓜、馬鈴薯等五穀根莖類，以食物交換的技巧，酌量攝取，並注意飲食不過量，就能輕鬆健康開心過中秋。

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