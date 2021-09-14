靠阿嬤賣小吃養家！他疫情慘淪「社福邊緣戶」　差點放棄籃球夢

▲高雄一名青年國中籃球校隊學生，因為疫情，家庭淪社福邊緣戶，讓他打算放棄籃球夢。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名青年國中籃球校隊學生，由領用身心障礙手冊的阿嬤隔代教養，阿嬤靠著擺設路邊攤賣小吃賺取微薄收入，但疫情影響收入大減，也讓他打算放棄籃球夢。高雄市議員李雅靜指出，疫情重創有多數家庭成為「社福邊緣戶」，收入減少、也無法獲得補助，她發起募款活動募得15萬捐給邊緣戶學生，盼能拋磚引玉，讓更多人重視。

這名青年國中籃球校隊學生，因為受疫情影響家庭收入減少，無力繳交須自費的個人球鞋、相關防護器具，以及未來相關的比賽、移地訓練等費用，打算放棄夢想。身兼鳳山西區扶輪社長的議員李雅靜說，接獲青年國中家長會長吳文德通報後覺得非常心疼、不捨，立即號召鳳山西區扶輪社等公益團體共同募款，啟動青春有愛學子無礙助學活動。

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▲▼李雅靜攜手鳳山西區扶輪社、高都國際青商會、凱旋慈善會及百慧公益慈善協會前往鳳山區青年國中頒發助學金。（圖／議員李雅靜提供）

今（14）日上午，李雅靜攜手鳳山西區扶輪社、高都國際青商會、凱旋慈善會及百慧公益慈善協會前往鳳山區青年國中頒發助學金。她說，這次活動共募得新台幣15萬元，並擇定鳳山區青年國中社福邊緣戶學生為本次活動對象，希望透過活動能起到拋磚引玉效果，喚起社會各界關注社福邊緣戶學生，引入更多社福資源，讓學生心無旁騖專心學習。

國內遭受新冠疫情肆虐，自5月中旬起將近3個月期間進行三級警戒，導致許多家庭收入受到嚴重影響，甚至面臨斷炊之虞，其中多數家庭頓時成為「社福邊緣戶」，即非政府列冊在案的中低收入家庭，無法獲得政府社福政策的及時雨。

▲▼李雅靜攜手鳳山西區扶輪社、高都國際青商會、凱旋慈善會及百慧公益慈善協會前往鳳山區青年國中頒發助學金。（圖／議員李雅靜提供）

李雅靜表示，許多來自社福邊緣戶家庭的學生，因家庭收入減少且無法獲得政策補助，在學習上受到極大影響，為讓社福邊緣的學子們無須為了金錢而放棄學習機會，這次募款提供助學金，希望能讓孩子心無旁鶩學習，也盼他們未來也能效法服務他人。