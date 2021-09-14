　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

靠阿嬤賣小吃養家！他疫情慘淪「社福邊緣戶」　差點放棄籃球夢

▲▼籃球,籃框,籃球場,打球,籃球隊。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲高雄一名青年國中籃球校隊學生，因為疫情，家庭淪社福邊緣戶，讓他打算放棄籃球夢。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名青年國中籃球校隊學生，由領用身心障礙手冊的阿嬤隔代教養，阿嬤靠著擺設路邊攤賣小吃賺取微薄收入，但疫情影響收入大減，也讓他打算放棄籃球夢。高雄市議員李雅靜指出，疫情重創有多數家庭成為「社福邊緣戶」，收入減少、也無法獲得補助，她發起募款活動募得15萬捐給邊緣戶學生，盼能拋磚引玉，讓更多人重視。

這名青年國中籃球校隊學生，因為受疫情影響家庭收入減少，無力繳交須自費的個人球鞋、相關防護器具，以及未來相關的比賽、移地訓練等費用，打算放棄夢想。身兼鳳山西區扶輪社長的議員李雅靜說，接獲青年國中家長會長吳文德通報後覺得非常心疼、不捨，立即號召鳳山西區扶輪社等公益團體共同募款，啟動青春有愛學子無礙助學活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼靠阿嬤賣小吃養家！他疫情慘淪「社福邊緣戶」　差點放棄籃球夢。（圖／議員李雅靜提供）

▲▼李雅靜攜手鳳山西區扶輪社、高都國際青商會、凱旋慈善會及百慧公益慈善協會前往鳳山區青年國中頒發助學金。（圖／議員李雅靜提供）

▲▼靠阿嬤賣小吃養家！他疫情慘淪「社福邊緣戶」　差點放棄籃球夢。（圖／議員李雅靜提供）

今（14）日上午，李雅靜攜手鳳山西區扶輪社、高都國際青商會、凱旋慈善會及百慧公益慈善協會前往鳳山區青年國中頒發助學金。她說，這次活動共募得新台幣15萬元，並擇定鳳山區青年國中社福邊緣戶學生為本次活動對象，希望透過活動能起到拋磚引玉效果，喚起社會各界關注社福邊緣戶學生，引入更多社福資源，讓學生心無旁騖專心學習。

國內遭受新冠疫情肆虐，自5月中旬起將近3個月期間進行三級警戒，導致許多家庭收入受到嚴重影響，甚至面臨斷炊之虞，其中多數家庭頓時成為「社福邊緣戶」，即非政府列冊在案的中低收入家庭，無法獲得政府社福政策的及時雨。

▲▼靠阿嬤賣小吃養家！他疫情慘淪「社福邊緣戶」　差點放棄籃球夢。（圖／議員李雅靜提供）

▲▼李雅靜攜手鳳山西區扶輪社、高都國際青商會、凱旋慈善會及百慧公益慈善協會前往鳳山區青年國中頒發助學金。（圖／議員李雅靜提供）

▲▼靠阿嬤賣小吃養家！他疫情慘淪「社福邊緣戶」　差點放棄籃球夢。（圖／議員李雅靜提供）

李雅靜表示，許多來自社福邊緣戶家庭的學生，因家庭收入減少且無法獲得政策補助，在學習上受到極大影響，為讓社福邊緣的學子們無須為了金錢而放棄學習機會，這次募款提供助學金，希望能讓孩子心無旁鶩學習，也盼他們未來也能效法服務他人。

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
快訊／淡水女租客18樓墜落！　消防急鋪氣墊仍目睹悲劇
iPhone 13系列「這款不到2萬4」最便宜　懶人包搶先看
15歲少女「猛爆性心肌炎」！醫：有人一開始沒感覺　幾小時後死
快訊／雨區擴大！　對流胞狂炸「8縣市大雨特報」
快訊／高雄港3貨輪爆確診　匡列295人採檢出爐
Ella自爆分房老公3個月！　暴哭解S.H.E疙瘩：謝謝她們
快訊／台中自行車工廠陷火海！　2人受困失聯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1800請看護...只能找逃逸移工？他曝「台人價碼7萬5」：請不起嗎

新北幼兒園群聚已驗出21人染Delta　羅一鈞：難判定是否埃及傳入

快訊／高雄學生「同意施打BNT」比例曝光！可請3天疫苗假

打死不登陸！璨樹超離奇「郵輪式路線」曝　網瞪大眼：求生慾超強

中秋連假2大天氣重點曝光！這天起「半個台灣午後都有雨」

洗米狂搓才乾淨？ 專家曝掌握「3原則」：洗錯營養全流失

快訊／午後雷雨區擴大！對流胞狂炸「8縣市大雨特報」

快訊／高雄港2周3貨輪爆確診　匡列295人採檢結果出爐

近日逛好市多「都本土商品」　他失望：繳1350買不到愛的進口牌

10月1日新制上路！違規裝載貨物加倍罰　致死最重罰1萬8

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

阿婆買「普通小電扇」竟花4800元　請人組裝才知被坑！上網查才590元

沒留雞翅被老婆罵！監視器見真兇　貪吃米克斯邊啃還「觀察門外」XD

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

女子怕拔智齒腫痛實測消炎妙招 手術前喝1.9公升鳳梨汁超有效！

1800請看護...只能找逃逸移工？他曝「台人價碼7萬5」：請不起嗎

新北幼兒園群聚已驗出21人染Delta　羅一鈞：難判定是否埃及傳入

快訊／高雄學生「同意施打BNT」比例曝光！可請3天疫苗假

打死不登陸！璨樹超離奇「郵輪式路線」曝　網瞪大眼：求生慾超強

中秋連假2大天氣重點曝光！這天起「半個台灣午後都有雨」

洗米狂搓才乾淨？ 專家曝掌握「3原則」：洗錯營養全流失

快訊／午後雷雨區擴大！對流胞狂炸「8縣市大雨特報」

快訊／高雄港2周3貨輪爆確診　匡列295人採檢結果出爐

近日逛好市多「都本土商品」　他失望：繳1350買不到愛的進口牌

10月1日新制上路！違規裝載貨物加倍罰　致死最重罰1萬8

女大生忍14年！推拿遭摸私處　國術館阿北還撂話：被判刑會詛咒

MET Gala／「跳水王子」毛線從東奧織到紅毯了！網笑翻：打趴所有女星

Kobe邀聯手也沒動心！　德佬棄湖人、火箭25億大約留守達拉斯

爽中3800萬頭獎！51歲男「半年全花光」退休夢碎...給中肯建議

一鍋130元「賣小火鍋賺翻？」　網點破1現實原因：少得可憐

媒體爆料嘉義監獄出現土皇帝管理晚間噤聲　矯正署澄清

法官鄭小康無端收受翁茂鍾12件襯衫　監察院9票通過彈劾

快訊／淡水女租客攀18樓外牆　消防急鋪氣墊仍目睹悲劇瞬間

桃園休旅車遭追撞衝路樹起火　女乘客無呼吸心跳搶救中

瘋搶秒殺假議題？　新建案餘屋統計：新竹縣不減反增

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

超市飲料區「唯獨麥香奶裝防盜」！真相驚呆

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

燙青菜給豆芽被負評！闆娘駁：是綠豆蛻變的菜

爸媽「7月打莫德納」卻尷尬了　他傻眼：能重排AZ？

3廠牌「最新死亡率數據」出爐　疫苗孤兒卻狂抖

308萬人苦等莫德納第2劑　2類官員驚人施打率曝

北市裝修工序列比對出爐！與幼兒園一致

前台大醫揭「Delta輕症化」4殘酷真相：太樂觀了

即／長榮機師染Delta還聚餐遭開除　空姐三採結果出爐

快訊／今增2本土「都是幼兒園群聚相關」

公認「好市多最雷物」撒滿地　店員暖舉讓她哭了

500元「客庄券2.0」完整方案出爐

更多熱門

相關新聞

高雄又開槍！藍議員酸：走路會不會踢到慶記

高雄又開槍！藍議員酸：走路會不會踢到慶記

高雄近日接連傳出持槍案，還被酸稱「慶記之都」。為雖然高雄市長陳其邁在治安會報中強調會針對治安熱點持續掃蕩犯罪、查察槍枝、增加見警率，但國民黨市議員李雅靜在臉書批「高雄重開機、治安大當機」，大酸「很擔心在高雄街頭走路，會不會撿到槍、踢到慶記」。

高雄槍擊案奪2命！議員轟：難道高雄只剩我沒槍？

高雄槍擊案奪2命！議員轟：難道高雄只剩我沒槍？

鳳山女孩56秒遭甩9掌　警方找到人了

鳳山女孩56秒遭甩9掌　警方找到人了

教部祭8項品保機制把關論文！

教部祭8項品保機制把關論文！

時力議員爆李雅靜指導教授「神開釋」！聽完想走人

時力議員爆李雅靜指導教授「神開釋」！聽完想走人

關鍵字：

社福邊緣戶李雅靜

讀者迴響

熱門新聞

不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

手搖飲「加1元多1杯」只有今天！

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

鄧佳華職位逆轉！連千毅諾讓他做這事

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

超市飲料區「唯獨麥香奶裝防盜」！真相驚呆

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

買房10年vs.租屋10年！網一看「殘酷差異」秒懂

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

周潤發趕路搭小黃被拒載！

她腰痠拖到腎爛！醫一插…「抹茶牛奶狂流」看傻

「最美主持人」李明璇當街遭呼巴掌　驚嚇宮縮

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面