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懶人包／五倍券8種加碼券　怎麼領、使用期限、消費範圍一次看

▲▼行政院公布五倍券細節。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌日前公布五倍券細節。（圖／行政院提供）

記者黃巈禾／台北報導

五倍券10月將上路，各部會也推出8種加碼券，包括好食券、藝FUN券、動滋券、客庄券、地方創生券、農遊券、i原券以及國旅券。《東森新媒體ETtoday》特別整理8種加碼券的份數、領取方式以及使用範圍。

此次加碼券領取的方式與去年三倍券不同，使用者不須到各網站登記抽籤，不管是綁定數位或紙本，登錄抽籤全在單一平台「一站式勾選」，五倍券官網為「5000.gov.tw」，預計9月22日上線。除了好食券，由台塑集團贊助總計400萬份不用抽籤，民眾只須綁定數位五倍券即可獲取，其他7種券將在9月22日起於共通平台領取五倍券時同步登記抽籤。

好食券

發放部會：經濟部
面額：500元
份數：400萬份
資格：免抽籤，綁定數位五倍券前400萬名即可獲得
使用期限：2021年10月8日至2022年4月30日
使用範圍：適用於餐飲、糕餅、夜市/市場之攤商及小微店家等

藝FUN券

發放部會：文化部
面額：600元
份數：300萬份（數位240萬份、紙本60萬份，數位券、紙本券僅能擇一登記）
數位：僅限以一組手機門號綁定一組身分證字號登入APP領取。
紙本：18歲以下、65歲以上或身心障礙者可參加抽籤，自10月1日起另提供四大超商事務機登記管道。
登記抽籤：2021年9月22日起開放登記
使用期限：2021年11月10日至2022年4月30日
使用範圍：適用於全國藝文場域及藝文店家，包含藝文展演預購票券等

動滋券

發放部會：教育部
面額：500元
份數：200萬份
登記抽籤：2021年9月22日起開放登記
使用期限：2021年11月1日至2022年6月30日
使用範圍：用於運動、看比賽等相關店家

客庄券

發放部會：客委會
面額：500元
份數：40萬份
登記抽籤：2021年9月22日起開放登記
使用期限：2021年11月中旬至2022年4月30日
使用方式：中獎民眾只要持手機內的中籤票劵掃碼消費，每次依實際消費金額逐次扣款，5元、10元也能消費
使用範圍：全國11縣市70個客家文化重點發展區指定店家

地方創生券

發放部會：國發會
面額：500元
份數：20萬份
登記抽籤：2021年9月22日起開放登記，抽中者須以台灣Pay金融卡消費
使用期限：2021年12月1日至2022年4月30日
使用範圍：用於地方創生相關審查補助計畫及合作網絡

農遊券

發放部會：農委會
面額：888元
份數：146萬份（第1梯次抽籤88萬份，第2梯次抽籤58萬份）
登記抽籤：2021年9月22日起開放登記
使用期限：2021年10月25日至2022年4月30日
使用範圍：農村好物、農社企業者、休閒農場、農漁特產銷售據點、森林遊樂區等

i原券

發放部會：原委會
面額：1000元
份數：10萬份
資格：符合振興五倍券資格且數位綁定者均可參加抽籤，數位綁定為台灣Pay合作之金融卡者於11月5日搶先使用。
登記抽籤：2021年9月22日起開放登記
使用期限：2021年11月5日至2022年4月30日
使用範圍：僅適用於原住民族委員會認證店家

國旅券

發放部會：交通部
面額：1000元
份數：120萬份
登記抽籤：2021年9月22日起開放登記
使用期限：2021年11月1日至2022年4月30日
使用範圍：適用於合作之旅行業、旅宿業、觀光遊樂業及領有溫泉標章之業者消費折抵

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