iPhone 13是「史上最弱」升級　彭博：果粉沒動力換新機

▲蘋果執行長庫克（Tim Cook）在秋季發表會上介紹iPhone 13。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

全球引頸期盼的iPhone 13於台灣時間15日凌晨正式亮相，但《彭博社》科技專欄記者金泰（Tae Kim）卻表示，蘋果今年新機可能是「史上最弱」升級，改進性能讓人大失所望，對果粉而言恐怕幾乎沒有購買動力。

金泰曾在《華爾街日報》姊妹刊物《巴倫周刊》（Barron's）擔任股市分析師，他直言，iPhone 12去年推出大規模5G升級後，今年的iPhone 13呈現「漸進式升級」，沒有任何「必須擁有」的新功能，可能讓果粉們認為不值得費心換機，尤其iPhone 12用戶更是如此。

儘管如此，金泰也表示，對於iPhone 11或者前幾代蘋果手機用戶而言，如果能夠談到一個划算的價格，入手一支iPhone 13，以體驗更快速的5G網路、更優秀相機鏡頭等功能，仍是不錯的選擇。

▲iPhone 13於台灣時間15日凌晨正式亮相。（圖／翻攝蘋果發表會直播）

此外，美國金融服務「派傑投資公司」（Piper Sandler）上週公布調查數據指出，消費者使用蘋果手機的年限更長了，而且對於蘋果新機的興趣大減，不太傾向為了微幅改進的功能砸錢換新機。

該機構調查1000名iPhone使用者的消費意願後指出，僅6%受訪者計畫今年秋冬購入iPhone 13，與去年願意購買iPhone 12的10%相比大幅下滑。此外，受訪者目前手中的iPhone平均使用2.6年，也比去年的2.3年更久。

金泰認為，iPhone 13未來一年的市場需求可能「憂喜參半」，許多消費者可能自認已經擁有最好的一款iPhone，而蘋果必須做得更好，才能改變消費者思維。

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