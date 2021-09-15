果粉點名「最值得買的是它」　10大亮點曝光：1萬多get超強新品

▲許多人熬夜收看蘋果2021秋季發表會。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

在凌晨的蘋果秋季發表會中，iPhone 13系列、AirPods 3、Apple Watch Series 7、iPad mini 6及iPad 9霸氣亮相。有別於i13系列新機掀起吐槽聲浪，這款新品卻獲得高度讚賞，甚至不少果粉直言，最值得買的就是它了。

熬夜看完期盼已久的發表會，就有網友在論壇「mobile01」發文直呼，「新款iPad mini好讚阿！有電源鍵Touch ID、8.3吋螢幕，筆似乎是2代，而且橫拿時有左右喇叭，然後還有5G。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

iPad mini 6

．推出紫色、粉紅色、太空灰和星空灰4種顏色（前兩者為新色）。

．螢幕尺寸從7.9吋升級到8.3吋，並改為直角邊框設計。

．與iPhone 13採用同樣的A15晶片，可支援5G通訊。

．顯示器升級至液態視網膜技術。

．CPU表現提升40％。

▲iPad mini 6共有4色。（圖／翻攝自Apple官網）

．前置與後置鏡頭都是1200萬畫素，後置鏡頭支援智慧HDR拍攝和4K錄影，前鏡頭則支援FaceTime「人物居中」的功能，在多人視訊時更能體現該功能的方便性。

．連接埠從Lightning改為USB-C，以支援更多外接裝置的連接。

．支援Apple Pencil 2磁吸充電功能。

．將Touch ID整合在電源鍵上，釋放出更多的螢幕空間。

．售價為1萬4900元起，等於用更便宜的價格，得到採用最新且效能強大晶片的蘋果產品。

對此，不少網友留言表示，「整場發表會最大的亮點就是mini無誤，其他都很普通到讓人犯睏」、「iPad Air哭暈在廁所」、「不知道什麼時候才能下訂」、「終於可以換mini，原來的應該用了5年，非常卡」、「這次似乎沒有像上次一樣擠牙膏了，感覺有大升級」、「mini 6新增加了閃光燈，真的有時室內拍照方便很多，然後改成TypeC接頭，擴充也有進步，買了買了」。

▼iPad Mini一系列升級，讓不少果粉很有感。（圖／翻攝蘋果發表會直播）