可幫5家人領！郵局五倍券10／4～10／30先預約再領券　方式一次看

▲中華郵政公佈五倍券領取方案。（圖／記者林敬旻攝）

記者許維寧／台北報導

振興五倍券預計10月開放領取，今年同樣由中華郵政公司協助發放紙本實體券，郵局對此也推出「先預約再領券」措施，民眾可於10月4日起至中華郵政官網或透過專線預約，10月12日至10月30日開始受理預約者領券，11月1日則開放未預約民眾實體領券以及大宗預約領券。另外，郵局也延續去年作法，民眾可幫自己預約領取外，也能協助五人以下家人領取。

中華郵政今天（9/15）召開五倍券領取方式、優惠措施記者會，副總經理郭純陽表示，受疫情影響，今年郵局採先預約再領券措施，民眾可於10月4日起至中華郵政公司網站五倍券預約專區或撥打預約客服專線0800-700-199預約領券日期，並自10月12日至10月30日起開始領券，避免群聚風險。

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郭純陽說，今年郵局規劃每半小時為一預約區段，當日關帳前半個小時都可以領券，除了幫自己預約也可以幫家人等五人以下預約領取，每天預計可服務50萬人，預計至10月30日止可提供840萬個預約服務名額。

另根據中華郵政統計，去年郵局協助發放振興三倍券實體發放總數超過1000萬份，前三週領取人數最多，最熱門的領取時段為發放的第一個週末。對此，郭純陽談到，今年10月16日至10月23日兩個週末，郵局將加開1269間支局全日營業提供服務。

若民眾沒有採取預約方式，郭純陽則表示，第二階段將於今年11月1日至明年4月30日開放現場領券和大宗預約領券。大宗預約領券開放六人以上，屆時里長也可以協助里民領取。

▲振興五倍券相關領取方式 。（圖／中華郵政）

▲振興五倍券郵局綁定相關優惠 。（圖／中華郵政）