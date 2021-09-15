一張圖秒懂怎麼領！　郵局10／4開放預約振興五倍券

▲中華郵政五倍券方案宣布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者許維寧／台北報導

行政院今年推出振興五倍券，由中華郵政公司協助發放紙本實體券。因應防疫，中華郵政今年也推出預約、分流領券等措施，民眾於今年10月4日至明年4月27日都可透過專線或網路預約，10月12日至10月30日開始受理預約者領券，11月1日則開放未預約的民眾實體領券以及大宗預約領券。

中華郵政副總經理郭純陽表示，中華郵政今年持續協助發放振興五倍券，受疫情影響，今年郵局採取預約、分流領券等措施，中華郵政規劃於今年10月30日前先預約再領券，民眾可於10月4日起至中華郵政公司網站五倍券預約專區或撥打預約客服專線0800-700-199預約領券日期，並自10月12日至10月30日起開始領券，避免民眾群聚風險。

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郭純陽表示，今年郵局規劃每半小時為一預約區段，當日關帳日前半個小時都可以領券，除了幫自己預約也可以幫家人等五人以下預約領取，每天預計可服務50萬人，預計至10月30日止可提供840萬個預約名額服務。

郭純陽也表示，根據去年統計，郵局協助發放振興三倍券實體發放總數超過1000萬份，前三週領取人數最多，最熱門的領取時段為發放後的第一個週末，因此今年10月16日至10月23日兩個週末，郵局將加開1269間支局全日營業提供服務。

若民眾沒有採取預約方式，郭純陽則表示，第二階段將於今年11月1日至明年4月30日開放現場領券和大宗預約領券。大宗預約領券開放六人以上，屆時里長也可以協助里民領取。

另外，為鼓勵民眾領取數位券，中華郵政今年也推出加碼方案，指定期限內申請VISA金融卡新用戶並綁定五倍券者，可享加碼回饋600元，另舊卡友若於年底前綁定可參加10萬元百貨禮券抽獎。若為前四萬名綁定者，滿額消費則可再享300元現金加碼回饋。

▲▼振興五倍券領取方式及優惠 。（圖／中華郵政）