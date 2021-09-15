▲中華郵政公司發言人郭純陽出席五倍券方案宣布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者許維寧／台北報導

振興五倍券上路在即，預計在9月22日即可數位綁訂、25日開放紙本預訂、10月8日正式上路。中華郵政公司今（9/15）舉行記者會，公告數位五倍券限量綁定活動，只要於今年12月31日前綁定郵政VISA金融卡者，即可抽百貨公司10萬元禮券，前四萬名綁定者消費滿額後可享300元回饋金，新卡有消費滿額則可享600元回饋。

振興五倍券預計於今年十月上路，中華郵政比照去年協助發放實體券，為鼓勵民眾領取數位券版本，今年中華郵政也推出數位領券相關優惠。中華郵政副總經理郭純陽表示，去年中華郵政協助發放三倍券，實體發放總數超過1000萬份。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因應各單位推出數位券加碼，中華郵政說明，民眾透過兩種方式綁定，包括郵局網頁或台灣pay掃碼綁定，好康優惠為現金回饋，郵政VISA金融卡新卡友只要於9/10至10/5綁定，可以享有600元回饋金；舊卡友若為前四萬名綁定，也有現金回饋300元。不論新舊卡友，只要於今年12月31日前綁定，都可抽百貨公司10萬元禮券，以及dyson吹風機，

去年配合三倍券發放，中華郵政也推出綁定加碼優惠。去年新卡友持郵政VISA金融卡綁定數位振興3倍券，即可加送500元，若於期間累積消費滿3000便可再加送300，最高可享800元回饋。

除了振興五倍券外，各部會也將推出8類加碼券，包括好食券、藝Fun券、農遊券、國旅券、教動滋券、客庄券、i原券以及地方創生券等，但須登記抽籤。