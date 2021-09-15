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龍劭華猝逝「網上全震驚」！鄉民罕見一片好評　盛讚2點喊可惜

▲▼專訪龍劭華。（圖／記者周宸亘攝）

▲鄉民對龍劭華也是好評連連。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

資深藝人龍劭華14日晚間在高雄猝逝，享壽68歲，死訊震驚演藝圈，不少好友、後輩紛紛在社群上悼念。就有人在PTT的Gossiping板上發文，說他對龍劭華的印象是近年的國片，其實不太深刻，但看到龍的死訊，很多人都是震驚、緬懷，讓他不禁好奇問卦「龍劭華的評價是不是滿好的？」話題引發討論。

這位網友文中坦承，他對龍劭華的印象不太深刻，大部分都是來自近年的國片，像是《陽光普照》、《孤味》、《江湖無難事》等等，「但剛剛看到死訊一出，底下的留言大多都是震驚、緬懷，沒什麼人在揪著過去的負面新聞不放」，就好奇「所以龍劭華應該是個評價滿好的資深演員吧？」

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▲▼專訪龍劭華。（圖／記者周宸亘攝）

▲龍劭華猝逝震驚外界。（圖／記者周宸亘攝）

貼文一出，鄉民也難得一片好評、盛讚2優點，包括演技和個人形象，「真的演得好啊！也沒什麼負面新聞」、「真的老戲骨」、「不只演戲，歌唱得也不錯」、「你說的這幾部都是近年票房好，又衝擊金馬獎的國片欸= =還不夠喔」、「沒有負評、演戲好看又容易讓人融入劇情」、「因為演技真的不錯，台灣又少了個好演員」、「真實力派演員。」

還有人表示，「感覺就像6x歲的黃鴻升」、「不知道為什麼看起來就有種懷念的感覺，演技也很好」、「兢兢業業」、「龍哥本人超級親切，完全沒有架子，偶遇他一次就圈粉了喜歡他」、「演得超好的啊QQQQ」、「演技真的好，小時候很喜歡他演的戲」、「我猜第一代主持人」、「前陣子剛看完角頭浪流連」、「從小看到大的實力派演員，演技真的很好，還想繼續在電視上看到啊……真的真的太突然了。」

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