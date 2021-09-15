龍劭華哪部劇最經典？　出道42年網淚推「經典1劇」：小時候的回憶

▲資深藝人龍劭華14日晚間於高雄猝逝，享壽68歲 。（圖／高雄市文化局提供）

記者施怡妏／綜合報導

資深藝人龍劭華14日在高雄85大樓日租套房內昏倒，送醫不治，享壽68歲，出道演藝圈42年，演出過多部經典影視作品，一名網友在PTT好奇問，「對龍劭華最有印象的作品？」自己認為是《紅衣小女孩2》，把被附身的樣子演的惟妙惟肖，就算沒有開口說話，也足以讓人感到害怕，貼文引發網友熱議。

不少網友留言大讚，龍劭華演技真的很好，「演壞人都演得很好」、「花甲、角頭浪流連」、「大愛劇場的路邊董事長演的很好」、「他演那種心靈阿伯的真的讓人感覺非常溫暖」、「我真的老了，第一念頭是臺灣水滸傳」、「雙城故事，念念的父親」、「一定是天公疼好人， 流氓從良還跪拜環島這劇情太讓人印象深刻了」、「廈門新娘壞人演到好人，演的超好」、「他演含笑食堂真的演的很厲害」。

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▲網友們大讚龍劭華的演技。（圖／翻攝自PTT）

最多人提到的就是1995年的《今夜作夢也會笑》，故事講述民國三十幾年，於宮廟表演的歌仔戲武旦擔當陳麗花（陳美鳳飾），與土包子的種田人黃查某（龍劭華飾）展開了一段奇遇的邂逅，甚至結為連理，兩人還擁有了七個小孩子；「今夜作夢也會笑，好經典」、「今夜作夢也會笑，小時候回憶」、「今夜作夢也會笑，外遇抱回來自己的小孩說是撿到的，然後分飾兩角」。

此外，也有許多人提到，由龍劭華擔任第一代主持人的綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，「第一次認識他是我猜，後來就有很多經典戲劇」、「我覺得是我猜，戲劇太多反而沒啥關注」、「還真的是我猜」、「我猜，然後把大小S交給吳宗憲」、「絕對是我猜」。