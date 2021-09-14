爽中3800萬頭獎！51歲男「半年全花光」退休夢碎...給中肯建議

▲「中樂透」是許多人的夢想。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

許多人都有「中樂透」的夢想，總想著若能一夕致富，生活就能更幸福，不過，對於這種突如其來的巨大財富，「如何妥善處理」或許更為重要。英國51歲男子尼爾（Neil Smart）在今年3月時中了100萬英鎊的樂透（約新台幣3830萬），妻子得知後即辭去工作，開始過著豪奢的生活，沒想到半年後就把錢花光，讓本來打算退休的尼爾無奈表示，「必須繼續工作，不能退休了。」

根據《DevonLive》報導，住在東德文區（East Devon District）的尼爾，3月初時和妻子蘇（Sue Smart）買了一張彩券，開獎時忘了兌獎，2天後收到中獎的消息，上頭寫著「恭喜你贏得100萬英鎊」。尼爾表示，「一開始全家都不敢相信，以為是詐騙訊息，但還是抱著期待，一整晚都睡不著」。隔天打電話給彩券公司，才確定自己真的中了100萬英鎊的大獎。

▲尼爾和妻子中了3千多萬大獎。（圖／翻攝英國彩券中心官網）

等到獎金入帳之後，一家人就開始盡情花錢，先是花了60萬英鎊（約台幣2298萬元）買房子，隨後他的妻子蘇更是直接辭掉工作，每天的生活就是買名牌和奢侈品；尼爾自己也買了一輛馬自達，將一些錢拿去投資高級債券，2人還預訂了2022年的豪華遊輪旅行，如此奢華的生活導致短短半年時間，100萬英鎊的獎金就花得所剩無幾。

尼爾近來受訪時表示，原本計劃要提早退休，結果太快就把錢花光，現在只好打消退休念頭，繼續努力工作，直到小孩結婚。他忍不住苦笑說，「我還年輕，還能繼續工作。」

他也建議那些想靠中樂透致富的人，不需要一直買，偶爾買一張就可以了，自己就是如此，上週很幸運地又中了2.70元英鎊（約新台幣103元）。