爽中3800萬頭獎！51歲男「半年全花光」退休夢碎...給中肯建議

▲「中樂透」是許多人的夢想。(圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者林郁婷/綜合報導

許多人都有「中樂透」的夢想,總想著若能一夕致富,生活就能更幸福,不過,對於這種突如其來的巨大財富,「如何妥善處理」或許更為重要。英國51歲男子尼爾(Neil Smart)在今年3月時中了100萬英鎊的樂透(約新台幣3830萬),妻子得知後即辭去工作,開始過著豪奢的生活,沒想到半年後就把錢花光,讓本來打算退休的尼爾無奈表示,「必須繼續工作,不能退休了。」

根據《DevonLive》報導,住在東德文區(East Devon District)的尼爾,3月初時和妻子蘇(Sue Smart)買了一張彩券,開獎時忘了兌獎,2天後收到中獎的消息,上頭寫著「恭喜你贏得100萬英鎊」。尼爾表示,「一開始全家都不敢相信,以為是詐騙訊息,但還是抱著期待,一整晚都睡不著」。隔天打電話給彩券公司,才確定自己真的中了100萬英鎊的大獎。

▲尼爾和妻子中了3千多萬大獎。(圖/翻攝英國彩券中心官網)

等到獎金入帳之後,一家人就開始盡情花錢,先是花了60萬英鎊(約台幣2298萬元)買房子,隨後他的妻子蘇更是直接辭掉工作,每天的生活就是買名牌和奢侈品;尼爾自己也買了一輛馬自達,將一些錢拿去投資高級債券,2人還預訂了2022年的豪華遊輪旅行,如此奢華的生活導致短短半年時間,100萬英鎊的獎金就花得所剩無幾。

尼爾近來受訪時表示,原本計劃要提早退休,結果太快就把錢花光,現在只好打消退休念頭,繼續努力工作,直到小孩結婚。他忍不住苦笑說,「我還年輕,還能繼續工作。」

他也建議那些想靠中樂透致富的人,不需要一直買,偶爾買一張就可以了,自己就是如此,上週很幸運地又中了2.70元英鎊(約新台幣103元)。

