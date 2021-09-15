iPad mini 6大升級！1.5萬元擁「最快晶片」有找　還推粉、紫新色

▲iPad mini 6的升級是系列以來最大變革。（圖／翻攝自Apple官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果公司在台灣時間15日凌晨的秋季發表會上，除推出iPhone 13系列新機，還包括iPad mini 6、iPad9和Apple Watch 7等新品。iPad mini 6推出粉、紫2款新色吸睛，售價為1萬4900元起，而且做出該系列產品最大的變革，晶片更與iPhone 13採用同樣的A15晶片，等於用更便宜的價格就能得到採用最新且效能強大晶片的蘋果產品。

iPad mini 6螢幕尺寸從前作7.9吋升級到8.3吋，改為直角邊框設計，支援Apple Pencil 2磁吸充電功能，並將Touch ID整合在電源鍵上，釋放出更多的螢幕空間。新機還有新顏色，此次推出紫色、粉紅色、太空灰和星空灰4種顏色。

▲iPad mini 6共有4色。（圖／翻攝自Apple官網）

iPad mini 6顯示器也升級至液態視網膜技術；搭載A15晶片後，新機可支援5G通訊，只要選擇行動網路差是5G SIM卡就可使用，不過售價為提高至1萬9400元。其CPU表現提升40％，GPU表現更是大幅躍進80％。

前置與後置鏡頭都是1200萬畫素，後置鏡頭支援智慧HDR拍攝和4K錄影，前鏡頭則支援FaceTime「人物居中」的功能，在多人視訊時更能體現該功能的方便性。此外，iPad mini 6的連接埠從Lightning改為USB-C，以支援更多外接裝置的連接。

iPad9和iPad mini 6將於24日開賣，台灣未被列入首波開賣的國家／地區名單中。