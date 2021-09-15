iPhone 13 Pro系列效能更強！　蘋果A15晶片首次做出差異化

▲iPhone 13做出A系列晶片第一次的效能差異化。（圖／翻攝蘋果發表會直播）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果新機iPhone 13系列均採用A15晶片，但其實有所區別；這是蘋果A系列晶片首次做出高階更強效能的差異化，入手iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的用戶，將能體驗更強大的效能。

蘋果在高階機款iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max中，採用5核心CPU，相較其他家同階智慧型手機，擁有快50％的效能；iPhone 13和iPhone 13 mini則是採用4核心，效能優勢約30％。同樣是A15晶片和CPU核心，但因GPU的不同，使得2款高階機款在進行遊戲的體驗會更上一層樓。

回顧iPhone 11與iPhone 11 Pro、iPhone 12與iPhone 12 Pro的比較，並沒有做到高階機款擁有更強效能的差異化，主要區別是在相機和螢幕表現，此次「史上最貴」的iPhone則是做到了這點。

iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max不只在A15晶片上和另2款有差異；另外還有ProMotion技術，能夠支援最高120Hz的螢幕刷新率；鏡頭的升級則是加入3倍光學變焦長焦距鏡頭，讓超廣角鏡頭能力升級，還能使用微距功能。