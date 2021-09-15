免換新機也有新功能！蘋果曝iOS 15、iPadOS 15、watchOS 8發布日

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免換iPhone 13也能擁新功能！　蘋果曝iOS 15、iPadOS 15、watchOS 8發布日

▲iOS 15公開測試版釋出。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲iOS 15預計9月21日釋出。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果於台灣時間今（15日）凌晨1點舉行秋季發表會，iPhone 13等多款新品登場，會後更公布iOS 15、iPadOS 15和watchOS 8等新一代作業系統，可升級機型分別可向下相容至iPhone 6S（含）以上、iPad Air 2（含）以上，以及Apple Watch Series 3（含）以上。

不需要換新機即可體驗操作新的作業系統，iOS 15、iPadOS 15和watchOS 8均預計於台灣時間9月21日開放更新，開放確切時間未確定，預計會在凌晨2點至3點時開放。

iOS 15作業系統本次主要的升級重點，就如蘋果執行長庫克（Tim Cook）年中所說，用戶使用FaceTime時，支援同步收看影片和收聽音樂，也是首次能夠透過連結與Android和Windows用戶連線。此外還有新的「勿擾模式」、實景地圖和Safari瀏覽器等多項升級。

iPadOS 15方面，除了包括iOS 15的新功能外，本身的多工操作模式也經過重新設計，還有主畫面Widget可用。

相較之下watchOS 8的升級幅度偏小，包括新的錶面和照片功能，針對皮拉提斯和太極拳等較為緩慢的運動也能偵測。另外，新一代的macOS Monterey尚未有發布時間，此前估計最快在10月會有消息。

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