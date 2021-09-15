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美眾院版國防授權法　建議邀台參與環太軍演

▲▼2018環太平洋軍演。（圖／路透社）

▲2018環太平洋軍演。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓14日專電

美國聯邦眾議院預計下週針對2022財政年度國防授權法案進行討論與表決。根據法案，國會建議美國國防部邀請台灣參加2022年環太平洋軍演，並強化美台國民兵合作。

美國眾議院軍事委員會月初時，表決通過「2022財政年度國防授權法案」（FY 2022 NDAA）。這項經過委員會長達16小時冗長審議的法案，涉及數百項修正，眾議院預計下週進行全院審議與表決。

根據眾院程序委員會（Rules Committee）公布的國防授權法案，與台灣相關條文主要列在第1243、1247與1248條。

國會在第1248條提出意見指出，台灣海軍應當被邀請參與2022年環太平洋軍事演習（PIMPAC）。環太平洋軍演由美軍主導，每兩年舉行一次，是全球最大的國際海上軍事演習。自1971年開始的環太平洋軍演是為培養與經營美國與盟邦間的關係，是確保海上航線安全與支持印太自由開放至關重要的一個環節。

第1243條則是建議美台國民兵合作。條文要求美國國防部長最晚在2022年2月15日前，必須向國會相應委員會提交關於加強美國國民兵（National Guard）與台灣合作的可行性與適當性報告。

條文要求，報告必須說明美國國民兵與台灣過去10年在演習、訓練與裝備的合作情況；評估美台在災害應變、網路防衛與通訊安全、軍醫合作、文化交流與華語教育、國民兵顧問協助台灣訓練後備部隊計畫等。

第1247條則是關於協助台灣強化自我防衛能力。條文重申台灣關係法與六項保證是美台關係基石。

國會在法案中提出意見，呼籲美方與台灣進行實地訓練與軍事演習，確保包括國防官員在內的美台官員在戰略、政策與職能層級的交流，特別是強化國防規劃合作、提高美台軍事力量的互可操作性與加強台灣後備力量等。

此外，在1244條討論中國軍隊與安全發展與1246條談中國在拉丁美洲與加勒比海發展與擴張的條文中，國會也提到需注意中國對台戰略與台灣海峽安全情勢，以及中國持續對拉美與加勒比海地區施壓與台外交往來和鼓勵當地國家與組織轉向與中國往來的舉動。

參議院版的2022財政年度國防授權法案已於7月底於參院軍委會表決通過。參院版呼籲美方維持足以恫嚇中國單方面改變台海現狀的能力，也要求就美台增進防衛合作可行性進行評估。

由於參眾兩院通過版本不同，法案在經過參眾兩院表決通過後，還需再經過兩院協商最後版本，並重新各自表決通過，才會送交美國總統簽署後生效。

 

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