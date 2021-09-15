iPhone 13發表會PTT激推「天峰藍」　鄉民讚爆：美賣欸！

▲iphone 13 pro 系列最受歡迎的就是「天峰藍」款式。（圖／翻攝蘋果發表會直播）



記者林彥臣／綜合報導

眾所期待的iPhone 13發表會在台灣時間15日凌晨1時登場，在PTT上也有許多鄉民果粉熬夜守候，在看完發表會後，大推的亮點之一就是 iphone 13 pro 系列的藍色款，也就是中文正式譯名「天峰藍」。

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▲iphone 13 pro 系列總共出了4款顏色，其中「天峰藍」最多台灣網友討論。（圖／翻攝蘋果發表會直播）



iphone 13 pro共有4款顏色，其中藍色款是Sierra Blue中文譯名「天峰藍」最受台灣網友的歡迎，網友在PTT的 iOS板推文表示，「藍色滿好看的」、「藍色好愛」、「藍色美賣欸」、「寶寶藍是不錯看啦」、「這個藍好看多了」。

▲也有網友歪樓，聯想到「牙控車」網紅「天峰」。（圖／翻攝自天峰直播粉絲團）



另外因為中文譯名「天峰藍」與台灣的「牙控車」網紅「天峰」撞名，也讓很多網友歪樓表示，「天峰回來到」、「牙控藍」、「牙iPhone 」、「牙起來」、「他們怎麼老是能想出這麼潮的顏色名」、「一刀一百，想要打想要，買到撞到，雙民滾啦，不要來亂」。

也有網友在推文中解釋，iphone 13 pro 的Sierra是西班牙文「山脈」的意思。或許是因為本意是山脈的意思，所以Sierra Blue中文才會翻譯為「天峰藍」。

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