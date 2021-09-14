【廣編】三星旗艦摺疊機玩創意聯名38年名店「師園鹹酥雞」

圖、文／三星提供

隨著疫情起伏，外送平台也成為全民知悉的消費型態，三星與潮流為伍，攜手38年名店「師園鹹酥雞」為三星獨家打造期間限定口味「三星蔥摺疊雞套餐」，並帶入幽默創意吸引消費者眼球，展開全民體驗「大摺學家」應該擁有的懂吃、懂星座、懂音樂三項技能。

首波聯名「師園鹹酥雞」是千禧世代公認最好吃鹹酥雞，9/10-10/15在師園西門以及師大店的Uber Eats平台線上就能隨點隨到，三星期間限定「三星蔥摺疊雞套餐」。三星以幽默文案點亮Galaxy Z Flip3 5G 以及Galaxy Z Fold3 5G旗艦摺疊機的各項功能，菜單內也結合摺疊機獨有的各項功能，例如以「多工糯米腸」來形容忙碌的現代人生活，需要多工視窗解決生活煩惱。「就像1.9吋封面螢幕的雞蛋豆腐」除了告知尺寸加大的封面螢幕外，也加強溝通摺疊機耐開闔可達20萬次，堅固耐用。最多人詢問的則是「雞皮 防水嗎?」強調摺疊機IPX8防水等級。

除了與師園鹹酥雞的首波「懂吃摺學家」聯名活動外，擁有廣大粉絲的國師唐綺陽也將於9月14日晚間9點鐘進行直播，占星話題外同時展示新機的應用功能，邀請大家一起成為「占星摺學家」，還有超大咖神秘來賓。請鎖定三星官方臉書粉絲團：https://www.facebook.com/SamsungTaiwan