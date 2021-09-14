iPhone 13發表倒數16小時！　「5大升級」推坑果粉換新機

▲蘋果2021秋季發表會預計將登場的iPhone 13備受矚目。（圖／翻攝自蘋果網站）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果iPhone 13預計將於台灣時間15日凌晨1點登場，iPhone 13被譽為是iPhone X以來最大革新，以下整理5大升級重點。

綜合外電報導，iPhone 13系列4款機型尺寸將與iPhone 12相同，iPhone 13 mini為5.4吋、iPhone 13和iPhone 13 Pro為6.1吋、iPhone 13 Pro Max則是6.7吋。

蘋果外觀變動上將會將麥克風更接近手機上緣，讓瀏海能夠縮小變窄，釋放出更多的螢幕空間，並在Pro款加入120Hz螢幕刷新率，讓用戶擁有更流暢的視覺體驗。

新機機身有新顏色可選，根據指出iPhone 13 mini和13兩款機型，就有黑、白、藍、粉、紫和紅6色可選；Pro系列則會有黑、銀、金和「青銅色」，青銅色預計是太平洋藍和午夜綠後，能夠掀起新一波搶購熱潮的顏色。

此外iPhone 13系列電量會是有史以來最大，從最輕巧的iPhone 13 mini開始，會從2227mAh增長至2406mAh；iPhone 13和iPhone 13 Pro則是從2815mAh增長至3095mAh；iPhone 13 Pro Max則是從3687mAh增加至4352mAh，成長18％成為歷代以來最多。搭配新機預計使用的蘋果A15晶片，減少耗能的強況下若用戶再關閉120Hz刷新率，電池續航力高表現值得期待。

iPhone 13系列的容量會是有史以來最大，除了被譽為「最強蘋果分析師」的天風證券分析師郭明錤外，此前已有多家外媒指出，蘋果將首次推出容量堪比iPad Pro的「1TB」，但僅有Pro系列可選擇。不過iPhone 13 mini和iPhone 13的容量，都會刪除64GB選項，直接從128GB起跳，等於全系列容量選擇都向上提升。

最後隨著影音創作需求大增，蘋果會將已存在在拍照功能中的「人像模式」，複製到錄影功能中，讓拍攝主體呈現淺井深效果，並推出名為「ProRes」的影片格式，類似 iPhone 12 Pro的Raw檔拍照，讓創作者在後製能發揮的空間更大。新鏡頭模組的功能提升，Pro系列更會升級超廣角鏡頭，光圈變大、自動對焦，軟體方面更傳出有全新濾鏡，針對人物、食物等特定物體，提供局部修改的服務。