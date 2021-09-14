和風慈善會募集「愛心小豬」　每月致贈中部5縣市清寒生獎助學金

▲台中市和風慈善會募集小豬撲滿善款，幫助中部5縣市的國中、小清寒學生。（圖／台中市和風慈善會提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

已成立1/4世紀的社團法人台中市和風慈善會，過去參與各種重大緊急災難救助活動不遺餘力，今年因疫情影響，為遵守防疫規定而無法舉辦大型活動，因此首創靜態的「養小豬、愛心行善活動」，募集各方捐贈的「小豬」撲滿善款，作為中部5縣市的國中、小清寒學生獎學金，鼓勵他們不畏困境、努力向上。

「養小豬（撲滿）、愛心行善活動」今日上午在台中市南區工學路59巷35號和風慈善會館前舉行，由和風慈善會理事長詹益喜主持，包括市議員邱素貞、國光里長陳雅惠、市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀，以及該會近百名會員參加，現場氣氛溫馨、熱絡。

詹益喜表示，今天共收到170隻「小豬」撲滿，捐款所得未來將針對中部5縣市轄區內，重大變故、隔代教養的清寒學生，每月提供獎助學金；邱素貞當場捐贈1萬元現金拋磚引玉，她表示雖然疫情當前應避免群聚，但「心更要凝聚」，藉由捐贈「養豬」撲滿，不但鼓勵大家養成儲蓄的好習慣，更可讓弱勢族群和家境清寒學生感受社會溫暖與愛心，很有意義。

和風慈善會表示，贊助6千元以上或「小豬」撲滿5隻者，列為贊助單位；贊助1萬2千元以上或「小豬」撲滿10隻者，列為協辦單位，並致贈感謝狀，歡迎各界共襄盛舉。



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