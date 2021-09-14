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英國推防疫計畫！擬為老年人「施打第3劑」　12至15歲童也開打疫苗

▲▼英國倫敦一名女性正在接種輝瑞BNT疫苗。（圖／路透社）

▲英國倫敦一名女性正在接種輝瑞BNT疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠病毒不斷變種，隨著專家預估秋冬兩季將迎來疫情的另一波高峰，英國首相強生（Boris Johnson）將於當地時間14日公佈未來的抗疫戰略，表示將為高齡人士與抵抗力脆弱的民眾「施打第3劑」當作增強針。儘管國際權威醫療期刊《刺胳針》（The Lancet）表明，沒有證據顯示一般民眾施打追加劑量的必要。

根據《路透社》報導，目前英國全境已累計超過700萬例確診、13萬4千多例死亡，儘管16歲以上族群已有81%完成2劑疫苗接種，但隨著Delta病毒入侵以及病毒不斷變種，加上秋冬兩季是病毒繁衍傳播的高峰，如今英國如臨大敵，也讓首相強生決定制定新一波防疫計畫。

強生表示，將依靠新冠疫苗遏制病毒在秋冬兩季傳播。他在一份聲明指出，「儘管疫情尚未結束，但由於我們非凡的疫苗接種、新的治療法與測試成果，我們能夠在自由未被嚴重限制下與病毒共存。今天我將制定更明確的計畫，在病毒具有自然優勢的秋冬兩季，保護我們已經取得的成果。」

據悉，英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）曾建議，高齡人士與弱勢群體是施打第3劑「加強針」的優先對象，可預計今年9月以後實施。對此，首相強生與衛生社會服務大臣賈偉德（Sajid Javid）表示已收到最終建議，將於14日闡述如何詳加推廣計畫。

另外，賈維德也接受英國醫療總監（CMOs）的建議，擴大疫苗接種對象至12至15歲學童。他在聲明中表示，「我接受醫療總監建議，將疫苗接種對象擴大至12至15歲人群，以保護年輕人不受新冠肺炎感染，減少並阻斷校園傳播鏈，讓學生留在教室裡。」

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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