　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1800請看護...只能找逃逸移工？他曝「台人價碼7萬5」：請不起嗎

▲▼人口老化,老人福利,健康,長照,退休生活,老年人,社會福利,健保,家庭照顧者,超高齡社會,喘息服務,運動,散步,陪伴,台北植物園,健康步道,人口負成長。（圖／記者李毓康攝）

▲若一天2500元計算，看護月薪7萬5！（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「看護一天2500到2600元請不起的人很多嗎？」一名男網友表示，最近友人想請看護，但從事看護工作的原PO阿姨，開出最低2500元的價碼，朋友一聽便開始討價還價，表示預算只有1800元，希望原PO阿姨能幫幫忙。然而阿姨回應，1800元只能請到逃逸移工，雙方火氣越說越大，讓大批網友看傻眼。

一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，阿姨從事看護一職，而朋友的媽媽突然中風，才出加護病房返家，需要有專人照料，因此緊急求助原PO，希望能詢問阿姨是否能來幫忙，沒想到兩人爆發口角鬧翻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對話圖可見，原PO傳達阿姨所開的價碼，「中風照顧一天2600元」，而友人求助，「能否算一下友情價，我們經濟負擔有限。」原PO再當中間人詢問，阿姨願意降到2500元。

然而友人狂盧，「預算只有一天1800元，能否幫幫我們？」聞言，原PO傻眼直言，「那你可以離職照顧啊，一天還省1800元，請不起就不要來亂，我阿姨說，1800元去請逃逸移工還比較有可能請得到！」

由於原PO講話比較重，友人不爽回嗆「你以為一天2500元很好賺嗎？什麼叫請不起？什麼叫請逃逸移工，說話放尊重一點。」原PO反問友人，「你們不是有4兄弟姊妹，還是找外婆他們分擔，也比較少壓力？」友人則無奈回應，「如果不是走投無路，我也不會來找你。」

事後，原PO阿姨表示，可線上教學看護的注意事項，「未來後續要怎麼安排，一口價2萬，每天教，教你兩個禮拜。」友人再度殺價，「只是線上教還要錢，能不能便宜一點？」

原PO回嗆，「不要鬧了好不好，一天2500元請不起毛一堆，要教你也討價還價，你們去找別人好了。」友人氣得爆粗口，「你不要太侮辱人」，原PO自認說得是事實，「第一次遇到請不起廢話一堆的，可能我都遇到請得起，不囉嗦的吧！」

▲▼請問看護一天2500到2600請不起的人很多嗎？？（圖／翻攝爆怨公社）

▲有苦主討拍，遇過親戚只開1200元也超傻眼！（圖／翻攝爆怨公社）

文章曝光後，底下網友客觀直言，「友情價很無言沒錯，可是你說話好像也不太客氣」、「雖然問的人不懂行情，但回的人也沒在尊重人的」、「話確實不好聽，但是1800本來就只能請逃逸移工，經濟有問題，友情價也拗太大，出院可以申請長照，嚴重請醫院開巴式量表去申請外勞，不然就是去養老院」、「要省錢就自己做，重點整天的耶1800你自己肯做嗎」、「『請不起就不要來亂』，這句話是多的，也是吵架的原因」、「哪天你媽媽生病的時候，你朋友用你的口氣回應你，你看看你會不會罵回去」。

▼雙方對話曝光！（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼請問看護一天2500到2600請不起的人很多嗎？？（圖／翻攝爆怨公社）

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
快訊／E奶網紅運毒！「籌不出30萬交保金」　四處打電話求援
鄉民最愛說的「2字」要實現了？陳時中曝降級機率
快訊／E奶網紅運毒被逮！30萬交保
快訊／台中西濱高架7車連環撞！　驚悚現場曝光
媽頂樓收衣服聽見巨響　轉頭「國三女兒墜樓亡」！最後對話曝
快訊／銅鑼交流道口大貨車猛撞機車！騎士噴飛　雙雙命危
Delta在台灣很久？前台大醫「曝1關鍵點」：有這麼肉咖嗎
E奶網紅拒夜間偵訊！　辯1.2公斤大麻是「自己吸食」
「華人權威操盤手」栽了！　涉冒金管會名義開班授課遭搜索
快訊／疑課業壓力大　國中女社區大樓墜樓亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿嬤「腳噴水」沒感覺！美女醫糗曝真相　爆AZ副作用會這樣　

代謝UP甩變腫危機！小可薔薔辣舞PK「誰濕」　阿Ben觀賽狂飆汗

家長好焦慮！　盧秀燕：學生BNT施打同意書延至9／16繳回

寂寞人妻床技大躍進「尪爽爆」！她揭「會陰按摩」祕辛：很神奇

幫不了別人也不必內疚！學會「10大法則」掌握人生主導權

放不下？愛過「４星座」很難再對別人動心

鄉民最愛說的「2字」要實現了？網驚：太逼真　陳時中曝降級機率

情侶想換位坐一起！女「假哭裝可憐」她淡定看戲　網友回應開大絕

Delta在台灣很久了？前台大醫「曝1關鍵點」怒轟：有這麼肉咖嗎

奧運凱旋派對口罩哪裡買？文總《新活水》雜誌隨書限量送

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

阿婆買「普通小電扇」竟花4800元　請人組裝才知被坑！上網查才590元

沒留雞翅被老婆罵！監視器見真兇　貪吃米克斯邊啃還「觀察門外」XD

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

女子怕拔智齒腫痛實測消炎妙招 手術前喝1.9公升鳳梨汁超有效！

阿嬤「腳噴水」沒感覺！美女醫糗曝真相　爆AZ副作用會這樣　

代謝UP甩變腫危機！小可薔薔辣舞PK「誰濕」　阿Ben觀賽狂飆汗

家長好焦慮！　盧秀燕：學生BNT施打同意書延至9／16繳回

寂寞人妻床技大躍進「尪爽爆」！她揭「會陰按摩」祕辛：很神奇

幫不了別人也不必內疚！學會「10大法則」掌握人生主導權

放不下？愛過「４星座」很難再對別人動心

鄉民最愛說的「2字」要實現了？網驚：太逼真　陳時中曝降級機率

情侶想換位坐一起！女「假哭裝可憐」她淡定看戲　網友回應開大絕

Delta在台灣很久了？前台大醫「曝1關鍵點」怒轟：有這麼肉咖嗎

奧運凱旋派對口罩哪裡買？文總《新活水》雜誌隨書限量送

味全龍與樂天桃猿高雄比賽　因雨延後開打

高端疫苗擠進WHO「候選疫苗」名單　在哥倫比亞進行臨床試驗

高雄明年度總預算出爐！　陳其邁：舉借58.94億歷年最低

快訊／E奶網紅運毒！「籌不出30萬交保金」　四處打電話求援

康寧高層變動　何宜修出任台灣康寧顯示玻璃公司總經理

本周我最毛／「電視毛童」盯螢幕追劇　看到狗狗貼更近屁股肉溢出

差一轟追上「花蓮王」彭政閔　蘇智傑最快本週平紀錄

五倍券划算爽爽住！「＋1元多一晚、省3萬」盤點飯店振興專案

「怎會跟張亞中扭打？」　黃光芹：朱立倫、江啟臣淪C咖不自知

快訊／E奶網紅「跨境運毒」嗆警：1.2KG大麻自己用！30萬交保

生活熱門新聞

不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

超市飲料區「唯獨麥香奶裝防盜」！真相驚呆

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

燙青菜給豆芽被負評！闆娘駁：是綠豆蛻變的菜

爸媽「7月打莫德納」卻尷尬了　他傻眼：能重排AZ？

3廠牌「最新死亡率數據」出爐　疫苗孤兒卻狂抖

308萬人苦等莫德納第2劑　2類官員驚人施打率曝

北市裝修工序列比對出爐！與幼兒園一致

iPhone 13系列「這款不到2萬4」最便宜

前台大醫揭「Delta輕症化」4殘酷真相：太樂觀了

即／長榮機師染Delta還聚餐遭開除　空姐三採結果出爐

快訊／今增2本土「都是幼兒園群聚相關」

公認「好市多最雷物」撒滿地　店員暖舉讓她哭了

更多熱門

相關新聞

養貓搬出去！　媽今蹲窩邊誇10分鐘

養貓搬出去！　媽今蹲窩邊誇10分鐘

台中市飼主顏圓9個多月前遇上一隻溫柔可愛的虎斑貓「默默」，想收編卻被怕貓的媽媽反對「為什麼要挑戰我的底線？妳要養的話就自己搬出去。」後來貓咪來到家中，媽媽只過了一星期就被收服，日前還蹲在貓窩旁誇了默默十幾分鐘，就是為了跟女兒爭寵。

假裝配合攔檢突催油門落跑！重罰18萬吊照

假裝配合攔檢突催油門落跑！重罰18萬吊照

4年尪一句話惹怒！林可彤列5媽媽日常

4年尪一句話惹怒！林可彤列5媽媽日常

防堵非洲豬瘟　南投縣府將訪視宣導廠商

防堵非洲豬瘟　南投縣府將訪視宣導廠商

新北幼兒園再+5！她揪1點嘆「媽媽好辛苦」

新北幼兒園再+5！她揪1點嘆「媽媽好辛苦」

關鍵字：

看護移工逃逸媽媽中風加護病房

讀者迴響

熱門新聞

不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

手搖飲「加1元多1杯」只有今天！

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

鄧佳華職位逆轉！連千毅諾讓他做這事

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

超市飲料區「唯獨麥香奶裝防盜」！真相驚呆

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

買房10年vs.租屋10年！網一看「殘酷差異」秒懂

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

她腰痠拖到腎爛！醫一插…「抹茶牛奶狂流」看傻

周潤發趕路搭小黃被拒載！

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面