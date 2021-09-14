1800請看護...只能找逃逸移工？他曝「台人價碼7萬5」：請不起嗎

▲若一天2500元計算，看護月薪7萬5！（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「看護一天2500到2600元請不起的人很多嗎？」一名男網友表示，最近友人想請看護，但從事看護工作的原PO阿姨，開出最低2500元的價碼，朋友一聽便開始討價還價，表示預算只有1800元，希望原PO阿姨能幫幫忙。然而阿姨回應，1800元只能請到逃逸移工，雙方火氣越說越大，讓大批網友看傻眼。

一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，阿姨從事看護一職，而朋友的媽媽突然中風，才出加護病房返家，需要有專人照料，因此緊急求助原PO，希望能詢問阿姨是否能來幫忙，沒想到兩人爆發口角鬧翻。

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對話圖可見，原PO傳達阿姨所開的價碼，「中風照顧一天2600元」，而友人求助，「能否算一下友情價，我們經濟負擔有限。」原PO再當中間人詢問，阿姨願意降到2500元。

然而友人狂盧，「預算只有一天1800元，能否幫幫我們？」聞言，原PO傻眼直言，「那你可以離職照顧啊，一天還省1800元，請不起就不要來亂，我阿姨說，1800元去請逃逸移工還比較有可能請得到！」

由於原PO講話比較重，友人不爽回嗆「你以為一天2500元很好賺嗎？什麼叫請不起？什麼叫請逃逸移工，說話放尊重一點。」原PO反問友人，「你們不是有4兄弟姊妹，還是找外婆他們分擔，也比較少壓力？」友人則無奈回應，「如果不是走投無路，我也不會來找你。」

事後，原PO阿姨表示，可線上教學看護的注意事項，「未來後續要怎麼安排，一口價2萬，每天教，教你兩個禮拜。」友人再度殺價，「只是線上教還要錢，能不能便宜一點？」

原PO回嗆，「不要鬧了好不好，一天2500元請不起毛一堆，要教你也討價還價，你們去找別人好了。」友人氣得爆粗口，「你不要太侮辱人」，原PO自認說得是事實，「第一次遇到請不起廢話一堆的，可能我都遇到請得起，不囉嗦的吧！」

▲有苦主討拍，遇過親戚只開1200元也超傻眼！（圖／翻攝爆怨公社）



文章曝光後，底下網友客觀直言，「友情價很無言沒錯，可是你說話好像也不太客氣」、「雖然問的人不懂行情，但回的人也沒在尊重人的」、「話確實不好聽，但是1800本來就只能請逃逸移工，經濟有問題，友情價也拗太大，出院可以申請長照，嚴重請醫院開巴式量表去申請外勞，不然就是去養老院」、「要省錢就自己做，重點整天的耶1800你自己肯做嗎」、「『請不起就不要來亂』，這句話是多的，也是吵架的原因」、「哪天你媽媽生病的時候，你朋友用你的口氣回應你，你看看你會不會罵回去」。

▼雙方對話曝光！（圖／翻攝爆怨公社）

