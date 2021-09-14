快訊／高雄「超大拖板車」翻覆路邊！副駕全被壓爛　路人嚇傻

▲高雄一輛大型拖板車翻覆路上，左側副駕駛座全被壓爛。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市小港區沿海一路今（14）日中午發生一起拖板車翻覆事故，消防局接獲通報緊急出動3車8人，現場疑似翻車，所幸駕駛自行脫困，至於肇事原因還要了解。

今日12:09，一輛大型拖板車在沿海一路翻車，消防局表示，實際出動3車8人到現場，不過，抵達時駕駛已脫困。小港地方社團就有人PO出現場事故照片直喊恐怖，其他網友也紛紛留言「這個彎道都開很快啊，飛躍的鋼捲、鋼板不計其數」、「好嚴重…司機人還好嗎」、「車速過快？好可怕」、「剛經過很可怕」、「怎麼會翻成這樣，太恐怖了」、「好恐怖....難怪剛剛一直聽到救護車的聲音」。

▼高雄一輛大型拖板車翻覆路上，左側副駕駛座全被壓爛。（圖／記者吳世龍攝）

另外，從曝光照片中可見，大車副駕駛坐全被壓爛，但有網友表示，「各位放心司機沒事哦，壓扁的那邊是副駕，剛好沒坐人。」

陳姓駕駛脫困後表示，他才剛從小港要載送鋼捲去碼頭，不過，因為鋼捲太滑在路上滑掉，連帶拉扯綁住鋼捲的車頭導致翻覆，當時車速沒有很快，他人也僅有些微擦傷。





▲▼高雄拖板車車禍，民眾拿鐵撬擊碎玻璃幫忙駕駛脫困。（圖／記者吳世龍攝）

事發當時，駕駛第一時間受困在翻覆的車內，附近民眾聽到巨大聲音還有像地震的震動嚇壞，一名許姓住戶聽見隔壁喊「車上有人」，就急忙拿著鐵橇幫忙擊碎擋風玻璃，協助駕駛脫困。

警方初步表示，拖板車未超載，因為這輛車可以載重46噸，目前車上約載重38.9噸。

▲拖板車駕駛（藍衣）在民眾幫助下順利脫困。（圖／記者吳世龍攝）